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Рубрика: Общество

Сергунина: Детский технопарк Москвы объявил конкурс для школьников, студентов и молодых специалистов

Текст: Любовь Проценко
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

В столице идет прием заявок на конкурс по проектированию малых архитектурных форм "МАФ!in". Его проводит детский технопарк "На Зорге" при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы и Министерства инноваций, предпринимательства и науки Московской области.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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"Принять участие в конкурсе могут молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры, студенты и старшеклассники. Сделать это они могут быть как лично, так и командой", - поделилась подробностями заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Условиями конкурса предусмотрены две возрастные категории: для учащихся школ (14-18 лет) и для молодых специалистов, студентов колледжей и вузов (16-30 лет). Подать заявку можно до 31 января 2021 года на сайте технопарка. Работы будут принимать с 1 февраля до 15 марта 2021 года. Отборочный этап состоится с 16 марта по 15 апреля 2021 года, а победителей определят с 1 по 8 мая 2021 года.

В экспертное жюри войдут представители детского технопарка "На Зорге", специалисты в сферах градостроительства и архитектуры, дизайнеры, художники, партнеры конкурса, а также представители органов власти и жители столицы. Победителей выберут в трех номинациях:

- "МАФ!in город": проекты малых архитектурных форм в городской среде с учетом существующей застройки, образа жизни и культурно-исторического контекста;

- "МАФ!in лес": малые архитектурные формы, символизирующие единение природы и человека, общую среду обитания и бережное отношение к природе;

- "МАФ!in планета": малые архитектурные формы, созданные с использованием переработанного сырья, ресурсосберегающих технологий и сохранением экологии.

За первое место в каждой номинации участники получат приз в размере 50 тысяч рублей, за второе - 30 тысяч рублей, за третье - 20 тысяч рублей. Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

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