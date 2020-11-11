Собянин назвал срок выхода из пика пандемии

Пандемия коронавируса - это временное явление, которое не окажет глобального влияния на экономику, отрасли смогут довольно быстро восстановиться. Из пика пандемии столица выйдет в течение нескольких месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Пандемия - это проходящая история, которая исчисляется даже не годами, а месяцами. И я уверен, что через несколько месяцев мы и из этого пика пандемии выйдем. Более того, если весной мы выходили из него понимая, что осенью столкнемся с новыми проблемами, то теперь понимаем, что осенне-зимняя история будет, скорее всего, последней из критических. На выходе целый ряд вакцин, в том числе отечественных, которые начинают изготавливаться в промышленных масштабах", - сказал градоначальник на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Развитие города будет продолжено невзирая на пандемию, подчеркнул Собянин. После подавления пандемии начнется довольно быстрый экономический рост, потому что отложенный потребительский спрос окажет свое влияние.