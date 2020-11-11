Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели

Дальнейшие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты через 2-3 недели. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", - подчеркнул градоначальник.

Мэр добавил, что очень важно найти баланс между негативными последствиями для экономики и гарантированным обеспечением людей медицинской помощью . Поэтому ограничения этой осенью вводятся точечно и система здравоохранения, несмотря на большое число заболевших, справляется.