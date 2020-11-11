Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на дистанционку

Остальным вузам министерство рекомендует последовать примеру коллег по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

"Минобрнауки России внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в подведомственных вузах. На основании большого количества обращений в адрес Министерства науки и высшего образования РФ и в целях снижения рисков распространения COVID-19 принято решение:

До окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты московских и санкт-петербургских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно", - сообщает пресс-службы ведомства.

Вузам рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов.

"Руководителям образовательных организаций рекомендовать предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки обучающихся, являющихся получателями государственной социальной стипендии, или обучающихся на договорной форме обучения… в том числе единовременные выплаты в целях компенсации затрат на проезд к месту жительства и (или) обратно", - говорится в приказе.