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11.11.2020 20:34
Рубрика: Общество

Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на дистанционку

Текст: Мария Агранович
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому все подведомственные Минобрнауки вузы, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, переходят на дистанционное обучение на два с половиной месяца - до 6 февраля 2021 года. Так что сессия снова пройдет в онлайне.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Остальным вузам министерство рекомендует последовать примеру коллег по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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"Минобрнауки России внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в подведомственных вузах. На основании большого количества обращений в адрес Министерства науки и высшего образования РФ и в целях снижения рисков распространения COVID-19 принято решение:

До окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты московских и санкт-петербургских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно", - сообщает пресс-службы ведомства.

Вузам рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов.

"Руководителям образовательных организаций рекомендовать предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки обучающихся, являющихся получателями государственной социальной стипендии, или обучающихся на договорной форме обучения… в том числе единовременные выплаты в целях компенсации затрат на проезд к месту жительства и (или) обратно", - говорится в приказе.

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