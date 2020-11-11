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11.11.2020 10:01
Рубрика: Общество

Умерших от COVID-19 похоронят в закрытых гробах со стеклянными крышками

Текст: Ангелина Зеленькова

Закрытые гробы, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь. Об этом сообщил директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

Фото: iStock
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По его словам, в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции ГБУ "Ритуал" разработало специальную технологию по организации церемонии прощания с усопшим, имевшим при жизни такой диагноз. Новая технология позволяет оборудовать гроб дополнительной герметичной стеклянной крышкой. Это дает возможность провести традиционную церемонию прощания с усопшим, одновременно соблюдая требование по захоронению в закрытом гробу.

"Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", - сообщил Екимов.

Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке. Все соединения полностью герметичны.

В прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты - маски, перчатки.

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Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ "Ритуал" продолжает оказывать бесплатную услугу "Прощание онлайн" (потоковое вещание с церемоний прощания) и комплекс дистанционных услуг, который включает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и прочее.

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