В Калуге возложили цветы к памятнику Ивану III

11 ноября руководители области и города возложили цветы к памятнику Ивану III.

Этот монумент олицетворяет собой победоносные события, произошедшие в этот день в 1480-м году, когда закончилось Великое Стояние на реке Угре. С этого момента идет отсчет создания новой государственности. 11 ноября к памятнику Ивану III возлагают цветы как дань уважения правителю, который сумел начать объединение земель и создать Московское государство.

- В истории каждого народа есть события, которые определяют его судьбу на тысячелетия. С историей Калужской земли неразрывно связано Великое Стояние на реке Угре. Сегодня нам важно вернуть память о нашем историческом прошлом, почувствовать и осознать свои исторические корни. И пусть Россия с каждым годом становится более сильной и процветающей, а наша родная Калуга - еще более красивым и благоустроенным городом, - подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.