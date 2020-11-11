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11.11.2020 13:03

В Калуге возложили цветы к памятнику Ивану III

11 ноября руководители области и города возложили цветы к памятнику Ивану III.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Этот монумент олицетворяет собой победоносные события, произошедшие в этот день в 1480-м году, когда закончилось Великое Стояние на реке Угре. С этого момента идет отсчет создания новой государственности. 11 ноября к памятнику Ивану III возлагают цветы как дань уважения правителю, который сумел начать объединение земель и создать Московское государство.

Фото: Калужская городская дума
Глава самоуправления Калуги провел прием граждан

- В истории каждого народа есть события, которые определяют его судьбу на тысячелетия. С историей Калужской земли неразрывно связано Великое Стояние на реке Угре. Сегодня нам важно вернуть память о нашем историческом прошлом, почувствовать и осознать свои исторические корни. И пусть Россия с каждым годом становится более сильной и процветающей, а наша родная Калуга - еще более красивым и благоустроенным городом, - подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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