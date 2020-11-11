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11.11.2020 13:02
Рубрика: Общество

Новогодний бренд - калужское тесто

Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 254(8308)
В новогодней столице России, которой на сей раз стала Калуга, выбрали главный праздничный десерт. Им стало довольно необычное лакомство под названием "калужское тесто", сообщили в Агентстве по развитию туризма в регионе.
Это необычное лакомство едят сырым. Фото: ARTKO40.RU Это необычное лакомство едят сырым. Фото: ARTKO40.RU
Это необычное лакомство едят сырым. Фото: ARTKO40.RU

"Калужское тесто" - очень необычный десерт. Это и в самом деле тесто, которое едят сырым, - во всяком случае, это лакомство не выпекают. Сладкая тягучая смесь из сухарей ржаного хлеба, меда, карамели, пряностей с изюмом и курагой, орешками, апельсинами или лимоном, сформированная в виде шариков или небольших пирожных. Текстурой похоже на "кондитерскую колбасу" или пирожное "картошка".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Сегодня это исторический региональный бренд. А в XVIII-XIX веках тесто было невероятно популярным. Его подавали на стол самым видным сановникам и государственным деятелям. Бытует история, что князь Потемкин Таврический разгневался, когда ему на обед не подали "калужское тесто". В словаре В. Даля упоминается "соложеное тесто, знаменито калужское, сладкое, тягучее, которое едят сырым". В словаре Брокгауза и Ефрона это тесто упоминается как народное сладкое кушанье из ржаной муки и солода.

Есть легенда, что после революции главный хранитель рецепта Кобелев, невзлюбивший советскую власть, секрет его изготовления так и не раскрыл. Рецепт возродили несколько лет назад, взяв за основу описание в одной из кулинарных книг Ивана Сомова начала прошлого века. Сегодня в Калуге есть даже кафе "Калужское тесто" - интерактивное продолжение краеведческого музея.

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