В новогодней столице России, которой на сей раз стала Калуга, выбрали главный праздничный десерт. Им стало довольно необычное лакомство под названием "калужское тесто", сообщили в Агентстве по развитию туризма в регионе.

"Калужское тесто" - очень необычный десерт. Это и в самом деле тесто, которое едят сырым, - во всяком случае, это лакомство не выпекают. Сладкая тягучая смесь из сухарей ржаного хлеба, меда, карамели, пряностей с изюмом и курагой, орешками, апельсинами или лимоном, сформированная в виде шариков или небольших пирожных. Текстурой похоже на "кондитерскую колбасу" или пирожное "картошка".

Сегодня это исторический региональный бренд. А в XVIII-XIX веках тесто было невероятно популярным. Его подавали на стол самым видным сановникам и государственным деятелям. Бытует история, что князь Потемкин Таврический разгневался, когда ему на обед не подали "калужское тесто". В словаре В. Даля упоминается "соложеное тесто, знаменито калужское, сладкое, тягучее, которое едят сырым". В словаре Брокгауза и Ефрона это тесто упоминается как народное сладкое кушанье из ржаной муки и солода.

Есть легенда, что после революции главный хранитель рецепта Кобелев, невзлюбивший советскую власть, секрет его изготовления так и не раскрыл. Рецепт возродили несколько лет назад, взяв за основу описание в одной из кулинарных книг Ивана Сомова начала прошлого века. Сегодня в Калуге есть даже кафе "Калужское тесто" - интерактивное продолжение краеведческого музея.