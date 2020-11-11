В московских квартирах повысили температуру в батареях из-за похолодания

Столичные городские службы повысили температуру в системе отопления из-за резкого похолодания. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В город пришли ночные заморозки, а температура воздуха днем не превышает 2-4 градусов тепла. Несмотря на первое с начала осени сильное понижение температуры, как говорят синоптики, погода соответствует климатической норме.

"С изменением погодных условий принято решение увеличить температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, в настоящее время в магистральных сетях она составляет 82-84 градуса", - заявил Бирюков.

Он напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Так, при среднесуточной температуре +4, температура теплоносителя составляет 75-77 градусов; при понижении до +3 она увеличивается до 77-79 градусов. Задания на изменение режима выдаются заблаговременно на основании краткосрочного прогноза погоды.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.