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11.11.2020 / 14:24
Текст: Сергей Бабкин

В Москве отменили фестиваль "Путешествие в Рождество"

Традиционный московский фестиваль "Путешествие в Рождество", который обычно проводится в середине зимы, в этом году не состоится.

Как отмечается в сообщении московского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, отменить фестиваль решено из-за сложной эпидемиологической ситуации. Кроме того, как уже ранее сообщала "РГ", не будут проводиться новогодние детские представления. Однако улицы и площади города все равно будут украшены. Некоторые предприятия торговли уже сейчас украшают ели и начинают торговать праздничной атрибутикой.

В сообщении штаба также отмечается, что проверки соблюдения ограничений будут продолжены. В рейдах принимают участие сотрудники ОАТИ и полиции.

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