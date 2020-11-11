На дорогах Москвы появится еще 7,5 км новых выделенок, их запустят 23 ноября, сообщили в департаменте транспорта. Часть из них заработает на улицах, где раньше никогда не было отдельных автобусных полос.

В общей сложности выделенки появятся на 14 участках дорог. Суммарная протяженность этих полос составит 7,5 километра. В зоне их действия проходит 105 маршрутов общественного транспорта, в том числе 40 межрегиональных. Каждый день эти автобусы перевозят более 250 тысяч пассажиров. "Мы сделали новые участки, чтобы дать приоритет общественному транспорту там, где есть серьезные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придется долго ждать", - заявляют в дептрансе.

Одна из новых выделенок, например, появится на Нижней Масловке. Здесь при подъезде к Савеловскому вокзалу одно из самых пробочных мест в городе. Пересекаются потоки, следующие со стороны Белорусского вокзала и Третьего транспортного кольца. Все это мешает водителям автобусов и электробусов, следующих в сторону Рижского вокзала. Теперь проблема частично решится благодаря "А"-участку от улицы Марины Расковой до съезда на улицу Правды.

В ведомстве напомнили, что с 7 ноября все выделенки заработали в режиме 24/7. Частному транспорту запрещено въезжать на них даже в выходные и праздники. Штраф за это нарушение - 3 тысячи рублей.

Конкретно

- Ленина;

- Лебедева;

- Менделеевской;

- Ярцевской;

- Островитянова;

- Осеннем бульваре;

- Нижней Масловке;

- Рижской площади;

- Полярной;

- Каспийской;

- Щелковском шоссе;

- Хамовническом Валу;

- в 3-м Крутицком переулке;

- 2-й улице Машиностроения.