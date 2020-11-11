В Москве зарегистрировано 4477 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 4477 новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки госпитализировано 1366 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находится 361 человек.

Среди вновь выявленных случаев 11,3% - дети, 45,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,7% - от 46 до 65, 9,7% - от 66 до 79 лет, 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.