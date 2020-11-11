В парках Москвы начали заливать катки

Еще пару недель - и смело можно доставать коньки. На ВДНХ и в Парке Горького готовятся к зиме и уже монтируют катки. Что еще готовит город для любителей зимних видов спорта?

На ВДНХ каток по традиции займет центральную аллею - от павильона "Центральный" до "Земледелия". Ледяные дорожки пролягут вокруг двух фонтанов - "Дружбы народов" и "Каменного цветка". Уже сейчас там, на площади почти 20 тысяч "квадратов", залили первый искусственный лед. Для его создания используется сложная комбинированная трубная система холодоснабжения с применением полиэтиленовых труб и айс-матов, мощные группы насосов и холодильного оборудования, чтобы каток мог работать в любую погоду до +10. На таком большом катке одновременно могут кататься 4,5 тысячи человек - это свыше 20 тысяч посетителей в день. Но с учетом нестабильной эпидемиологической ситуации всех на лед в новом сезоне пустить не получится - необходимо соблюдать социальную дистанцию. Сейчас уже видны очертания трех павильонов проката, бизнес-павильона и пространства под ресторан. Точную дату открытия катка пока не называют, но, судя по прошлому году и срокам выполнения подрядчиками работ, в 20-х числах ноября уже можно выходить на крупнейший каток страны и Европы. Напомню, в прошлом году билеты на него стоили в зависимости от времени сеанса от 350 до 650 рублей для взрослых. Коньки можно было взять в аренду за 250 рублей.

До 20 ноября должны "заморозить" аллеи и в Парке Горького. Попасть на каток здесь можно будет через шесть разных павильонов. Ледовая арена одновременно сможет принять свыше шести тысяч человек. А еще там откроется детская ледовая площадка и хоккейная коробка.

Натуральный лед можно будет найти также в парках "Сокольники", Измайловском, "Эрмитаж", Воронцовском, музее-заповеднике "Коломенское", а также в отдаленных районах Москвы. Так что любителям зимних видов спорта ради хобби не придется пересекать весь город. К примеру, только в Зеленограде откроется 15 спортплощадок с естественным льдом для игры в хоккей и катания на коньках. На территории округа также будут работать семь катков с искусственным льдом.

На ВДНХ каток по традиции займет центральную аллею

Как только выпадет достаточно снега и установится морозная погода, для москвичей и туристов в зонах отдыха откроются и лыжные трассы, а также горки для катания на санках, ледянках и тюбингах. К примеру, в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" появятся две лыжные трассы по две тысячи метров каждая. Еще одна трасса такой же длины будет в парке "Садовники", а в парке Борисовские пруды протянутся две лыжни - одна 800-метровая, а другая - 1200-метровая.

Кроме этого, во всех парках останутся открытыми скейт-парки и воркаут-площадки.