В Подмосковье преступники украли автодетали при помощи пилы

Преступники в Подмосковье "раздевали" чужие автомобили с помощью новейших инструментов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники в ночное время подняли на домкрат и срезали "сабельной пилой" катализаторы выхлопных систем с двух автомобилей иностранного производства, припаркованных на улице Южная в деревне Дрожжино. Общая сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали двоих уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 26 и 32 лет. Взяли их в Подольске. При проведении обыска изъята электрическая аккумуляторная пила.

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража". Потерять свободу они могут на срок до 5 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.