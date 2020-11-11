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11.11.2020 03:21
Рубрика: Общество

В ряде регионов европейской части России резко похолодает

На юге европейской части России в конце недели резко похолодает. Температура воздуха будет ниже климатической нормы. Аномалия составит примерно 7 градусов. Это связано с антициклоном, пояснил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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Из-за смены направления ветра похолодает в Нижегородской и Саратовской областях, Башкортостане. В Астраханской области в светлое время суток - около 0 градусов, а ночью - слабый минус. Похолодает и на Урале.

А вот в центре европейской части России температура воздуха соответствует ноябрьским значениям. Ночью слегка отрицательные значения, днем максимум +4 градуса. "Осадков не ждем, потому что будет преобладать область высокого давления", - подчеркнул Вильфанд, говоря о погоде в Санкт-Петербурге, Москве и сопредельных областях.

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