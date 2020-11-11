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11.11.2020 16:28
Рубрика: Происшествия

Виновником смертельной аварии на севере столицы стал водитель такси

Текст: Ирина Огилько

ДТП с участием автомобиля такси и автобуса на севере Москвы, по предварительным данным, произошло из-за водителя легковой машины. Водитель такси не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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"По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с остановившимся автобусом. В результате происшествия в городском транспорте пострадавших нет", - говорится в сообщении телеграмм-канала департамента.

Напомним, что авария произошла около 15.00 на Большой Академической улице, 14. В результате ДТП водитель такси погиб. На месте продолжают работать следователи. В районе происшествия наблюдается сильный затор.

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