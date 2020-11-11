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11.11.2020 13:00
Рубрика: Общество

Не по букве закона

Во Владимирской области разбираются с выплатами медикам
Текст: Татьяна Ткачева (Владимир)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 254(8308)
Нецелевые расходы на поддержку медработников, контактирующих с ковидными пациентами, обнаружила в нескольких больницах Счетная палата Владимирской области. На нарушения указали главврачам, но проблема, как выяснилось, была не в их решениях, а в законодательных тонкостях.
Власть пообещала решить проблемы с выплатами медикам, работающим сегодня в непростых условиях. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС Власть пообещала решить проблемы с выплатами медикам, работающим сегодня в непростых условиях. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Власть пообещала решить проблемы с выплатами медикам, работающим сегодня в непростых условиях. Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

За работу в опасных условиях в период эпидемии медикам обещали надбавки к зарплате. Средство на это выделили из бюджета РФ. С апреля по август 2020 года владимирские клиники потратили на "коронавирусные" выплаты персоналу более 837 миллионов рублей, следует из отчета аудиторов.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Однако в ходе проверки обнаружилось, что отдельные нормы в постановлениях Правительства РФ N 415 и 484, которыми и введены меры стимулирования для медиков, можно толковать двояко. А значит, по-разному определять, кому именно положены доплаты и при каких условиях. Для чиновников это создает риски нецелевого использования бюджетных средств. Для врачей и медсестер - конфликтную ситуацию.

В Счетной палате Владимирской области отметили, что алгоритм действий в условиях такой правовой неопределенности должен был выработать департамент здравоохранения региона. Ему же надлежало контролировать финансовые операции поликлиник и больниц. Недостаточный контроль, полагают аудиторы, и повлек за собой нарушения при выплате надбавок - к примеру, в городской больнице N 6 Владимира и Ковровской многопрофильной больнице N 1.

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"Медучреждения допустили формально нецелевое использование федеральных денег, назначив выплаты сотрудникам, официально не включенным в состав мобильных бригад и подразделений, перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19", - сообщили в областном законодательном собрании.

Фото: Евгений Козырев
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"Не по назначению" ушло 7,9 миллиона рублей из областной казны - их направили на выплаты медикам, хотя в запасе еще оставались средства федеральной субсидии, следует из документов Счетной палаты.

Власти региона, само собой, с нестыковками как-то разберутся и правила выплат доработают. Но это частные вопросы. А во владимирском здравоохранении остро стоят и вопросы общие.

Так, в районных больницах не хватает персонала, напомнил депутат заксобрания от Киржачского района Петр Смирнов. В местной ЦРБ почти все доктора - 98 процентов - работают более чем на ставку. С учетом всех подработок средняя зарплата врачей по итогам года должна составить около 50 тысяч рублей, у среднего медперсонала - 25,6 тысячи. Чтобы хоть как-то конкурировать с соседней Московской областью, планку надо поднять минимум до 80 и 40 тысяч соответственно, подчеркнул в своем обращении в парламент и. о. главврача Киржачской ЦРБ Александр Токарев. Тогда есть вероятность вернуть сюда хотя бы часть медиков, которые трудятся вахтовым методом в столичном регионе. Сегодня на такие заработки из Киржача ездит 17 врачей и 42 медсестры.

Вдобавок в городе нет свободного служебного жилья для медиков. Единственную "однушку" предоставили участковому терапевту. Врачи и районные власти предложили прописать в законе выделение приезжающим врачам бесплатных участков - сейчас такое право есть у многодетных семей. Но эффективность этой меры поддержки неочевидна, пояснил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению в заксобрании Владимирской области Сергей Бирюков:

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Во-первых, не везде есть свободная земля. На мой вопрос о наличии таких участков в Киржачском районе глава администрации Илья Букалов ответил уклончиво: они есть, но в сельской местности. А Владимир, Ковров, Муром? Там точно возникнут проблемы, и очередь многодетных пополнят еще и медики. Во-вторых, в таком случае надо будет предусматривать субсидии из областного бюджета на оснащение земельных участков коммуникациями. Плюс банки неохотно дают льготную ипотеку на строительство дома - для них предпочтительны квартиры. На строительство дома уйдет несколько лет, все это время семье надо будет где-то жить...

Если у муниципалитета есть свободные участки, то их и сегодня можно выделять врачам по соглашению с департаментом здравоохранения, добавил Бирюков. Над предложением из Киржача депутаты обещали подумать.

Кстати

Во Владимирской области ввели прямые выплаты для медиков, пострадавших от COVID-19. До настоящего времени такая поддержка (не только на федеральном, но и на региональном уровне) была предусмотрена по системе страхования. Однако соответствующий областной закон, принятый в апреле, по-настоящему так и не заработал. "Страховые компании не проявили интереса к такого рода услуге, удалось заключить лишь единичные договоры", - отметили во владимирском заксобрании. Поэтому схему решили изменить. Новый закон предусматривает прямые выплаты из бюджета региона. Он, как и старый, распространяется на работников государственной системы здравоохранения Владимирской области, непосредственно работающих с ковид-положительными пациентами и больными с подозрением на эту инфекцию. Если такой медик заразился коронавирусом и получил осложнения, которые привели к инвалидности, ему положено единовременно 50 тысяч рублей. Во всех прочих случаях заболевания врачей "порядок и условия денежных выплат устанавливается администрацией области". Как сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова, речь идет о десяти тысячах рублей. На обеспечение выплат потребуется дополнительно 18,5 миллиона рублей. Как ожидается, сумму удастся изыскать за счет экономии на госзакупках для учреждений здравоохранения.

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