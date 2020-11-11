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11.11.2020 18:40
Рубрика: Общество

Спасительные круги

Не проходите мимо человека с наклейкой "Помогите мне вернуться домой"
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Часто пожилые люди начинают "чудить", например, ставить обувь в холодильник, уходят, не расплатившись, из магазина и, что хуже всего, теряются на улице, забывая дорогу домой. Чудачества могут быть связаны с синдромом деменции, или старческим слабоумием. Чтобы помочь найти "потеряшек", столичные волонтеры запустили проект по бесплатной раздаче термонаклеек на одежду людей, которым угрожает такая опасность.
Благодаря таким наклейкам с QR-кодом потерявшийся человек сможет быстро вернуться к близким. Фото: Помогитевернутьсядомой.рф Благодаря таким наклейкам с QR-кодом потерявшийся человек сможет быстро вернуться к близким. Фото: Помогитевернутьсядомой.рф
Благодаря таким наклейкам с QR-кодом потерявшийся человек сможет быстро вернуться к близким. Фото: Помогитевернутьсядомой.рф

А их немало. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России проживает более 2 миллионов человек с синдромом деменции, по количеству больных с таким диагнозом наша страна занимает седьмое место в мире. Только в столичном регионе, сообщают в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт", каждый месяц теряется более 120 человек с синдромом деменции. Руководитель отдела гериатрической психиатрии Научного центра психического здоровья Светлана Гаврилова рассказала: "Среди этих людей 5% - в возрасте от 60 лет, а после 85 лет - уже 30-40%".

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Задача наклеек проста: привлечь внимание прохожих. Заинтересовавшись QR-кодом, человек прочтет призыв "Помогите мне вернутся домой", личный номер владельца наклейки и номер телефона поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", по которому нужно об этом сообщить. Дальше по базе данных диспетчер отряда найдет близких потерявшегося и сообщит им о его местонахождении. Наклейки раздают по четырем адресам: трех центрах соцобслуживания и одном ортопедическом центре, работающем круглосуточно.

Чтобы понять, как это работает, еду в ЦСО "Невозраст" на Хорошевском шоссе.Специалист Елизавета выдает мне пакет с инструкцией, монтажной лентой для крепления и четырьмя круглыми красно-белыми наклейками, напоминающими маленькие спасательные круги. Помимо QR- кода, на каждой написан индивидуальный номер и номер телефона для связи.

Выдав набор, Елизавета занесла в компьютер номер, мои данные и данные родственника, судьба которого меня тревожит. Записала и все возможные номера телефонов, по которым можно позвонить, если этот человек потеряется.

Как рассказала соорганизатор акции, президент некоммерческого фонда "Альцрус" Александра Щеткина, в Москве и Подмосковье наклейки раздают бесплатно. "Получить их может не только родственник, но и соцработник, ухаживающий за человеком с синдромом деменции, - говорит она. - До февраля в планах раздать 900 наклеек".

Фото: iStock
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В марте организаторы акции подведут первые итоги. Не исключено, что проект распространят на соседние регионы.

Как рассказали в департаменте здравоохранения столицы, инициатива НКО будет полезной, но не стоит забывать и о лечении заболевания. "В городе работают медико-реабилитационные центры "Клиники памяти". Курс реабилитации длится 6 недель и для москвичей проводится бесплатно", -отметили в ведомстве.

Кстати

Телефон "горячей линии" для поиска пропавших в Москве 8-800-700-54-52. Адреса "Клиники памяти" на сайте memoryclinic.ru

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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