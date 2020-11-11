Воронежская облдума доработает меры поддержки граждан и бизнеса

План законодательной деятельности на ближайшую перспективу обсудили руководители профильных комитетов Воронежской облдумы.

Спикер регионального парламента Владимир Нетесов подчеркнул, что необходимо усилить взаимодействие депутатского корпуса с руководителями муниципальных образований и исполнительных органов власти по приоритетным вопросам развития территорий. Это позволит разработать комплекс совместных мер, в том числе - по привлечению инвесторов, способных организовать современные предприятия и высокопроизводительные рабочие места.

На повестке дня также изменения в региональном законодательстве, связанные с поправками в Конституцию, и формирование сбалансированного бюджета Воронежской области на 2021 год. Предстоит обеспечить выполнение всех социальных обязательств и в то же время сохранить благоприятные условия для развития региона.

В рамках встречи депутаты обговорили возможность уже в текущем году утвердить альтернативную меру социальной поддержки многодетных семей - единовременную денежную компенсацию вместо предоставления бесплатных земельных участков.

Кроме того, парламентарии подвели итоги тематической недели приема жителей Воронежской области по вопросам ЖКХ.

- Поступило более полутысячи обращений. Примерно в 30 процентах случаев удалось оперативно найти положительное решение проблемы. Остальные вопросы взяты на депутатский контроль, - сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.