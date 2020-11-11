За последнее десятилетие Москва изменилась внешне, пожалуй, сильнее, чем когда-либо до этого за такой же срок.

Никольская сегодня - одна из самых популярных у москвичей и туристов пешеходных улиц. Хотя не так давно она больше напоминала собой парковку. Фото: Сергей Михеев

Впервые я увидел столицу именно в 2010-м. Запомнилась Тверская. По главной улице страны было трудно пройти из-за припаркованных прямо на тротуаре машин, а за рекламой не было видно домов - растяжки с названиями чипсов, банков и ресторанов висели над головой вперемежку с гирляндами. И вот 10 лет спустя корреспондент "РГ" снова прогулялся по Тверской и другим улицам центра, поговорил с москвичами и экспертами.

Липы вернулись

Тверская, конечно, изменилась кардинально, но произошло это не сразу. Инженер Владимир Левин вспоминает, что в 2012 году он работал на этой улице. "Рестораны сами наносили разметку на тротуар и ставили своего парковщика, который разрешал ставить машины только клиентам, - вспоминает он. - Это было настолько обыденным делом, что ни у кого не вызывало вопросов. Зато какой удобной всем показалась Тверская, когда после введения в городе платной парковки стоящие машины с улицы исчезли".

А еще шире стали тротуары, исчезла безвкусная реклама и висящие провода, и снова вернулись деревья. Высаженные в 2016 году крупномерные липы успешно прижились, и многие думают, что они росли здесь всегда, а не погибли под напором возросшего транспортного потока в начале 1990-х. В одной из соцсетей недавно выложили снимки Тверской образца 2010-го и 2020-го с лаконичной подписью: "Такое ощущение, как будто в комнате прибрался". Действительно, даже архитектурные памятники стали выглядеть совсем по-другому.

Но только ли на Тверской произошли такие перемены? За последние 10 лет сотни улиц в центре и на окраинах Москвы изменились так, что по городу в любом месте стало приятно ходить пешком. Прогуляемся, к примеру, до Никольской. После чемпионата мира по футболу 2018 года это место знает вся страна - улица стала неофициальной фанзоной, где собирались тысячи болельщиков. На полностью отданной пешеходам улице давно нет никаких машин, только скамейки, фонари и вазоны с цветами. Вечером же светло как днем благодаря продуманному освещению.

За счет благоустройства изменилось транспортное поведение москвичей - последний отрезок пути они нередко предпочитают преодолеть пешком

Молодежь, гуляющая по Никольской, наверняка думает, что так здесь было всегда. На самом же деле в начале 2010-х и тут пешеходы протискивались между машинами и фасадами в строительных лесах - разойтись со встречным на узком тротуаре было непросто. А сегодня здесь многолюдно, почти как на Красной площади, и места хватает всем. А взять те же переулки возле Тверской. Большая часть их стала тоже пешеходными, тротуары везде расширили, появились парковочные карманы, а бесконечные провода спрятались под землю.

На Тверскую вернулись липы, зеленые летом и золотые осенью. Фото: Сергей Михеев

И люди вернутся

Мэр столицы Сергей Собянин во время весенней самоизоляции признался - одним из самых сложных решений для него было добиться, чтобы москвичи из-за риска заразиться оставались дома и никуда не выходили. Десять лет до этого он работал для того, чтобы у людей появился город, по которому хочется пройтись пешком, а теперь пришлось загонять всех по домам...

Впрочем, уже летом улицы снова заполнили люди - и горожане, и туристы, пока лишь только свои, российские. Эксперты говорят, что благоустройство изменило Москву гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. "Дело не только в визуальной составляющей, не в том, что благоустроенные улицы стали красивыми и эстетичными, - подчеркивает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. - Если у меня удобная пешеходная среда, то остаток своего пути, так называемую последнюю милю, я предпочту пройти пешком. Это избавляет город от паразитной транспортной работы, когда люди во что бы то ни стало стараются использовать транспорт. Так что благодаря благоустройству изменилось и транспортное поведение москвичей, что очень важно".

При этом нельзя сказать, что автомобилистов ущемили за счет пешеходов, подчеркивает Блинкин. Во-первых, выходя из машины, любой автомобилист становится пешеходом, и ему тоже нужна удобная городская среда. А во-вторых, если тебе действительно нужно приехать на машине в центр, то сделать это сейчас удобнее - место на платной парковке найдется всегда. Да, это стоит денег, но ни один крупный город мира не может себе позволить, чтобы автомобили по 10 часов стояли под окнами офисов без движения, как было в Москве десять лет назад.