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11.11.2020 08:34
Рубрика: Экономика

Завершился ремонт набережной рядом с памятником Петру I в центре Москвы

Текст: Ирина Огилько
Фото: комплекс городского хозяйства Москвы Фото: комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Ремонтные работы на набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I "В ознаменование 300-летия российского флота" завершены. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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"Специалисты городского хозяйства завершили ремонт набережной возле памятника Петру I, - отметил Петр Бирюков. - В рамках работ привели в порядок участок общей площадью более трех тысяч квадратных метров".

В ходе ремонта рабочие сделали новое бетонное основание, перебрали ступени спуска к воде и вертикальную облицовку набережной. "Обновили и гранитную облицовку - камень демонтировали, очистили при помощи специальных средств от грязи и ржавчины, после чего вернули на место", - подчеркнул Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в этом году сотрудники ГБУ "Гормост" провели текущий ремонт Софийской, Раушской, Бережковской, Космодамианской, Островской и Шлюзовой набережных.

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