Андрей Тарасенко назначен на должность премьер-министра Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о назначении председателем правительства республики Андрея Тарасенко.

Кандидатура Андрея Тарасенко была одобрена большинством депутатов регионального парламента. Ранее он занимал должности врио главы Приморья, а затем заместителя руководителя Росморречфлота.

Кроме того, указами главы Якутии с одобрения депутатов Госсобрания на пост первого заместителя председателя правительства республики назначен Кирилл Бычков, на должности вице-премьеров Сергей Местников и Михаил Никифоров, на должность министра имущественных и земельных отношений - Павел Иванов.

Кадровые указы опубликованы на официальном информационном портале Якутии.