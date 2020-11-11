Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край

С людьми, которые встречают рассвет на девять часов раньше белорусов, республика, тем не менее, наращивает самые устойчивые экономические взаимоотношения. Во всяком случае, за истекшие девять месяцев текущего года она увеличила экспорт в Камчатский край на 23 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил 11 ноября БЕЛТА источник в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Правда, в Челябинскую область за тот же период белорусский экспорт упал на один процент, а в Краснодарском крае даже сократился на восемь процентов. И как уточнили в Министерстве антимонопольного регулирования, только что прошло заседание белорусской части рабочей группы по сотрудничеству с Челябинской областью и Камчатским краем России.
В формате видеоконференции прошли диалоги руководства отраслевого министерства Беларуси с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Руппелем и временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Камчатского края Евгением Чекиным.
В ходе откровенного обмена мнениями, сообщает агентство, были рассмотрены возможности наращивания поставок в регионы РФ белорусской автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, лесозаготовительной техники, продукции предприятий нефтехимии, легкой промышленности, продовольственных товаров, а также экспорта туристических и образовательных услуг.
Дело в том, констатируют аналитики, что основная цель межправительственных коллегиальных образований состоит в том, чтобы содействовать предприятиям, представителям бизнеса в решении актуальных вопросов, возникающих при торгово-экономическом сотрудничестве между регионами Союзного государства.