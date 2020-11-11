Расскажем о встрече главное.

- Отток жителей с Дальнего Востока снижается. В 2013 году он составлял 45 тысяч человек, в 2019-м - уже 10,5 тысячи. В 2020 году будет еще меньше. Мы уже видим это по статистике полугодия.

- На Дальнем Востоке фактический мультипликатор сегодня составляет 24,4 рубля частных инвестиций на один бюджетный рубль, вложенный в инфраструктуру. Это рекордная цифра.

- Программой "Дальневосточный гектар" воспользовались более 86,5 тысячи человек. Те люди, которые получили один гектар, освоили его и нуждаются в следующем для развития своего проекта, будут иметь такую возможность.

- При выходе больших рыболовецких компаний на дальневосточный рынок мы перешли точку баланса. Человек живет на Камчатке, где вокруг нерестовые реки, а вот где он реально может поймать рыбу, уже трудно понять.

- Менее полугода назад создана система преференций в Арктике, но уже зарегистрировано 165 проектов на общую сумму более 270 млрд рублей. Для первого шага за несколько месяцев очень неплохо.

- Мы недорабатываем по поводу найма на работу в Арктике и на Дальнем Востоке. Надо создавать преференции по отношению к местным жителям, а то у нас вахтовый процесс продолжается.

Юрий Трутнев: Арктика - это стратегическая для России территория. Она дает нам целый ряд новых возможностей. Фото: РИА Новости www.ria.ru

- На Северном Кавказе надо все создавать едва ли не с нуля. Система поддержки инвестиций в том виде, в котором она существует там сегодня, непрозрачна и неэффективна.

- На Домбае и Эльбрусе, где должны были бы быть нижние деревни курорта, такая конгломерация настроек - без разрешений, без проектов, кто вдоль, кто поперек, кто наискосок. Но приходить туда с бульдозером - плохая история. Можно принять отдельное решение. Например, выделить людям бесплатно земельный участок и обеспечить льготным финансированием, чтобы они понимали, что могут строиться, что это будет их законная земля.