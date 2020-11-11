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11.11.2020 04:31
Рубрика: Происшествия

Камчатской чиновнице предъявили обвинение по делу о гибели мальчика

Текст: Юлия Гарднер

Заместителю начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" предъявлено обвинение по делу о гибели восьмилетнего мальчика. Ей вменяют часть 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

На Камчатке после гибели мальчика от укусов собак завели дело

Напомним, 4 ноября пропавшего накануне ребенка нашли мертвым в районе нежилой зоны морского порта. На его теле были следы многочисленных укусов - ребенок умер от кровопотери.

СУ СК РФ по краю возбудило уголовное дело - сначала в отношении неустановленных лиц службы благоустройства. Во время расследования выяснилось, что обвиняемая в августе и сентябре 2020 года получала обращения от одной из компаний об обитающей в районе морского порта стае агрессивных бездомных собак. Однако необходимых мер не приняла.

В результате халатного бездействия чиновницы и произошла трагедия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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