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11.11.2020 08:25

Возможности безграничны

Три социальных проекта СУЭК стали лауреатами конкурса "Создавая будущее"
Текст: Ольга Журман (Забайкальский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 254(8308)
Форум "Сообщество" Общественной палаты РФ подвел итоги VII Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере "Создавая будущее". Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала победителем в социальных проектах "Лыжи мечты" и "Светозвуковое оформление архитектурного ансамбля Стрелки г. Красноярска", а также получила приз за проект "Музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника".
Адаптивный спорт - эффективный метод реабилитации детей с ДЦП и другими ограничениями возможностей здоровья. Фото: СУЭК Адаптивный спорт - эффективный метод реабилитации детей с ДЦП и другими ограничениями возможностей здоровья. Фото: СУЭК
Адаптивный спорт - эффективный метод реабилитации детей с ДЦП и другими ограничениями возможностей здоровья. Фото: СУЭК

Вручение наград прошло в столице, прямая трансляция церемонии награждения шла на специальной платформе форума.

Проект "Лыжи мечты" по реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья через терапевтический спорт, который при поддержке СУЭК запущен в нескольких регионах, стал обладателем Гран-при конкурса в номинации "Синергия сотрудничества". Основателями проекта являются российский телеведущий и актер Сергей Белоголовцев и его супруга Наталья (у одного из их сыновей - ДЦП). В тиражировании эффективной методики им активно помогают СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ". Чуть ранее работа угольной компании по развитию этой программы была отмечена премией "МедиаТЭК".

В Забайкалье на базе Борзинской коррекционной школы-интерната для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья проект "Лыжи мечты" стартовал в прошлом году. Финансовые средства на него СУЭК собрала на состоявшейся годом ранее IX благотворительной детской ярмарке предметов художественного и декоративно-прикладного искусства "Энергия добра", на которой были представлены работы школьников из шести регионов, где работают предприятия компании.

На старте проекта Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" организовал обучающий тренинг от шеф-инструктора программы "Лыжи мечты" Ксении Птушкиной, приобрел инвентарь: специальные роликовые коньки, опоры-ходунки и специализированные "ски-виллы" - коньки, которые обеспечивают устойчивость и правильную постановку стоп у пациентов со сложной формой ДЦП.

- Очень важный момент - внимание персонала школы-интерната к проекту. Несмотря на инфраструктурные сложности преподаватели понимают специфику детей и готовы применять многие из методик "Лыжи мечты". Я хочу отметить и интерес детей. Им это нравится. Если в первый день многие стояли на роликах неуверенно и едва не падали, то сейчас уже катаются самостоятельно и пробуют выполнить простые элементы, - говорит Ксения Птушкина.

В итоге дети с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушениями зрения и слуха проходят эффективную реабилитацию и социализацию. Они проводят время не в больничных палатах, а на роллердромах и горнолыжных склонах.

- Наши воспитанники воспринимают занятия как развлечение, поэтому с удовольствием идут на тренировки, - рассказывает учитель физкультуры школы-интерната Татьяна Эпова.

Программа реабилитации детей с особенностями здоровья "Лыжи мечты" не с потолка взята. Ее два года обкатывали на горнолыжных курортах Москвы и Подмосковья, тогда и разработали два направления занятий - на спецроликах и лыжах. И только после положительной оценки специалистов программа была предложена коррекционному интернату в Борзе. Упражнения на роликах позволяют улучшить координацию, развить баланс. При регулярных занятиях дети начинают сами стоять и даже делать шаги. За последние пять лет, благодаря СУЭК, возможность заниматься по уникальной методике получили дети из Кемеровской и Мурманской областей, Красноярского и Забайкальского краев.

Кстати

Конкурс "Создавая будущее" - авторитетная площадка для выявления наиболее успешных практик и подходов крупнейших работодателей России к работе с социально значимыми проблемами регионального, федерального и глобального уровней.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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