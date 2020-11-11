В ЕАО мужчина сломал ногу годовалой дочери

В Биробиджане 38-летний мужчина сломал ногу своей годовалой дочери во время скандала с женой, сообщает пресс-служба УМВД по Еврейской автономной области.

Известно, что полицию вызвала жена подозреваемого, которая заявила, что супруг не пускает ее домой. Участковый, зайдя в квартиру, обнаружил маленькую девочку с синяками, ушибами и укусами на теле. Врачи диагностировали у нее перелом ноги.

По данным прокуратуры региона, глава семьи не работал и вел асоциальный образ жизни. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части второй статьи 111 УК РФ). Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.