В ЕАО мужчина сломал ногу годовалой дочери

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону 04:15
В Роспотребнадзоре обнаружили коронавирус в смывах с поверхностей 04:13
В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Якутии 03:45
Российские военнослужащие привезли гуманитарный груз в Алеппо 03:26
В ряде регионов европейской части России резко похолодает 03:21
CNN: Заместитель главы Пентагона по разведке покинет свой пост 02:20
Мадуро рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V" в Венесуэле 02:14
Нефть начала дорожать на позитивных ожиданиях рынка 01:23
Перед коррекцией орбиты МКС в российском модуле установили датчики 00:51
У футболиста "Краснодара" Вильены выявлен коронавирус 00:22
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение 10.11.2020
Помпео предрек "передачу власти второй администрации Трампа" 10.11.2020
Власти Дании признали ошибочность уничтожения всех норок в стране 10.11.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 10.11.2020
Тестирование американской вакцины от COVID вскрыло побочные эффекты 10.11.2020
Чемпионы Европы Бойкова-Козловский проиграли короткую программу в Казани 10.11.2020
В Шереметьево сел самолет с отказавшей электрикой 10.11.2020
Ефремова поместят в ту же колонию, где отбывали наказание Кокорин и Мамаев 10.11.2020
МИД: Российско-турецкий центр в Баку не имеет отношения к операции в Карабахе 10.11.2020
В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты 10.11.2020
Путин рассказал Эрдогану о договоренностях по Карабаху 10.11.2020
В Армению прилетели 200 российских миротворцев 10.11.2020
ООН поблагодарила Россию за усилия по прекращению конфликта в Карабахе 10.11.2020
Кому будет выгоден договор о товарных знаках ЕАЭС 10.11.2020
Эксперты стран СНГ обсудили восстановление туриндустрии после пандемии 10.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 04:09
Рубрика: Происшествия

В ЕАО мужчина сломал ногу годовалой дочери

Текст: Артем Красиков

В Биробиджане 38-летний мужчина сломал ногу своей годовалой дочери во время скандала с женой, сообщает пресс-служба УМВД по Еврейской автономной области.

Мужчина открыл стрельбу в хабаровской гостинице

Известно, что полицию вызвала жена подозреваемого, которая заявила, что супруг не пускает ее домой. Участковый, зайдя в квартиру, обнаружил маленькую девочку с синяками, ушибами и укусами на теле. Врачи диагностировали у нее перелом ноги.

По данным прокуратуры региона, глава семьи не работал и вел асоциальный образ жизни. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части второй статьи 111 УК РФ). Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших летчиков
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя