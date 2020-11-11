В ЕАО три человека погибли при пожаре

Три человека погибли при возгорании частного жилого дома в селе Пронькино Биробиджанского района.

ЧП произошло в ночь на вторник. Пожарных вызвали очевидцы, заметившие огонь.

- В момент прибытия подразделений огнем была охвачена вся площадь одноэтажного одноквартирного деревянного дома, пламя перекинулось на крышу, строение было в дыму, - рассказал замначальника ГУ МЧС России по ЕАО Владислав Бордунов.

После тушения в одной из комнат обнаружили тела трех человек: мужчин 1953 и 1964 годов рождения и женщины 1979 года рождения.

"По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление продуктами горения", - уточнили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

На борьбу с огнем ушло более двух с половиной часов.

Сейчас на месте работают дознаватели. Среди основных версий возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов.

СК проводит доследственную проверку.