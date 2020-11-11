В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Якутии

Синоптики прогнозируют новую температурную аномалию в Якутии. В конце этой недели температура воздуха окажется выше многолетних значений сразу на шесть-восемь градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре страны.

"В Якутии и на востоке Магаданской области сейчас температурный фон близок к средним значениям, но вскоре ситуация изменится. В конце недели минимальные ночные температуры в Якутии -16-24 градуса, а максимальные -12-16", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Говоря о прогнозировании синоптик отметил, что пока еще рано говорить о погоде в новогоднюю ночь. Понять это можно будет за две недели до наступления праздника. Ученый пояснил, что в состоянии атмосферы существуют хаотический компонент, который не позволяет давать точные прогнозы на период более 14 дней.