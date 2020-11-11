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11.11.2020 04:20
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае вновь закрыли музеи и библиотеки

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае с 11 ноября временно не работают музеи и библиотеки из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В Хабаровском крае вновь ограничили работу кинотеатров

Как сообщает пресс-служба правительства региона, зоосад "Приамурский" им. Сысоева, краевой парк им. Муравьева-Амурского, а также парки, ботанические и зоосады продолжат работу. В учреждениях установлен масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Отмечается, что с 1 ноября в крае приостановлена деятельность театров, филармоний и цирков. Заполняемость залов в кинотеатрах не должна превышать 30 процентов.

Всего в Хабаровском крае выявлено18629 случаев коронавируса. 12194 Пациентов выздоровели, 144 человека умерли.

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