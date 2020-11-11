В Приамурье мужчина пытался дать многомиллионную взятку сотруднику ФСБ

43-летний житель города Свободный пытался дать пять миллионов рублей сотруднику ФСБ. Взамен он просил не привлекать к ответственности работавших в его фирме иностранцев за нарушение миграционного законодательства.

Офицер сообщил о предложении своему руководству и подозреваемого задержали во время передачи миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Уже возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (часть пятая статьи 291 УК РФ). Мужчине грозит штраф в размере в размере девяностократной суммы взятки, либо лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.