В Приморье на месте будущего завода найдены археологические памятники

15 археологических памятников найдены под городом Находка в Приморье, в месте, где планируется построить завод минеральных удобрений, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую сектором средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Надежду Артемьеву.

- Ранее на этой территории разведка не проводилась, поэтому мы сами очень удивлены такой концентрации материала в этой местности, - говорит Артемьева.

Археологи уже отработали один объект, относящийся к раннему железному веку (V - III века до нашей эры), и приступили ко второму, относящемуся к позднему железному веку и частично - к периоду неолита (VII - I века до нашей эры).

Обнаружено 16 жилищ, площадь, которая была обнесена забором, а также большое количество керамики, сланцевые мотыги, которые, возможно, использовались не только для земледелия, но и как строительные орудия.

Вокруг остальных памятников будут определены охранные зоны, и, если понадобится, ученым позволят их исследовать позже.