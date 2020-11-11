Во Владивостоке появились желтые ковид-маршрутки

В столице Приморья начали курсировать маршрутные автобусы, на которых пассажиры с температурой могут добраться до амбулаторно-инфекционных центров. Маршрутки можно узнать по желтому цвету.

- Все, кто считает, что у него есть подозрения на COVID-19, могут пользоваться этим видом транспорта бесплатно, - говорит главный специалист управления транспорта администрации Владивостока Дмитрий Тройнич. - Управлением транспорта разработаны маршруты, которые охватывают весь город.

Начинают работу автобусы в 8.00 и за день делают по 12 рейсов к каждому из четырех центров. Объявлены остановки общественного транспорта, с которых отправляются машины вместимостью 22 пассажира. Скоро на автобусах появятся соответствующие плакаты и их можно будет узнать не только по цвету.

По словам водителя Никиты Громыко, утром на двух первых рейсах у него не было ни одного пассажира. Скорее всего, горожане еще плохо осведомлены о возможности бесплатно добраться до амбулаторно-инфекционных центров.

- Нас проинструктировали, что нельзя вступать в контакт с пассажирами. Место водителя огорожу пленкой, на мне во время движения будет медицинская маска и перчатки. При необходимости можно надевать маску-барьер, но она быстро запотевает. Каждые полкруга на маршруте необходимо обрабатывать руки антисептиком, протирать поручни салона и проветривать его. Для пассажиров тоже предусмотрены маски, будем выдавать их бесплатно, как и предоставлять антисептик для рук, - рассказал Никита Громыко.