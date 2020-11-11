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11.11.2020 18:45
Рубрика: Общество

Цвет помощи

Во Владивостоке появились желтые ковид-маршрутки
Текст: Ольга Журман (Приморье)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
В столице Приморья начали курсировать маршрутные автобусы, на которых пассажиры с температурой могут добраться до амбулаторно-инфекционных центров. Маршрутки можно узнать по желтому цвету.
Эти маршрутки легко узнать, их не спутаешь с другими. Фото: Пресс-служба администрации г. Владивостока Эти маршрутки легко узнать, их не спутаешь с другими. Фото: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Эти маршрутки легко узнать, их не спутаешь с другими. Фото: Пресс-служба администрации г. Владивостока

- Все, кто считает, что у него есть подозрения на COVID-19, могут пользоваться этим видом транспорта бесплатно, - говорит главный специалист управления транспорта администрации Владивостока Дмитрий Тройнич. - Управлением транспорта разработаны маршруты, которые охватывают весь город.

Фото: Getty Images
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Начинают работу автобусы в 8.00 и за день делают по 12 рейсов к каждому из четырех центров. Объявлены остановки общественного транспорта, с которых отправляются машины вместимостью 22 пассажира. Скоро на автобусах появятся соответствующие плакаты и их можно будет узнать не только по цвету.

По словам водителя Никиты Громыко, утром на двух первых рейсах у него не было ни одного пассажира. Скорее всего, горожане еще плохо осведомлены о возможности бесплатно добраться до амбулаторно-инфекционных центров.

- Нас проинструктировали, что нельзя вступать в контакт с пассажирами. Место водителя огорожу пленкой, на мне во время движения будет медицинская маска и перчатки. При необходимости можно надевать маску-барьер, но она быстро запотевает. Каждые полкруга на маршруте необходимо обрабатывать руки антисептиком, протирать поручни салона и проветривать его. Для пассажиров тоже предусмотрены маски, будем выдавать их бесплатно, как и предоставлять антисептик для рук, - рассказал Никита Громыко.

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