Современная экономика нуждается в огромном объеме энергоносителей, главный из которых - нефть. При этом еще буквально вчера экологические проблемы оставались в тени. Но сегодня к охране природы относятся гораздо внимательнее. И практика показывает, что производство, в том числе в сфере транспорта нефти, может быть экологически безопасным. На протяжении многих лет это демонстрирует крупнейшее в республике предприятие - АО "Транснефть - Урал". Его деятельность нацелена не только на повышение эффективности, но и на поддержание высокой экологической безопасности производственных объектов, расположенных на территории семи регионов России и в Северном Казахстане.

Экологичность как требование производства

При капитальном ремонте или реконструкции объектов требования экологов закладываются еще на этапе технического задания, применяются новейшие инженерные решения и инновационные технологии. Например, резервуары, предназначенные для хранения нефти и нефтепродуктов, оснащаются специальными понтонами.

- Это своего рода плавающие крыши, которые почти до нуля снижают испарение углеводородов, а значит, и выбросы в атмосферу. За последние годы мы установили почти два десятка таких понтонов, - говорит начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования Сергей Ламтьев. - Котельные, которые обеспечивают наши объекты теплом, переводятся на более экологичное и безопасное топливо: например, в августе этого года введена в строй новая газовая котельная на станции "Чернушка" в Пермском крае.

На таком же "чистом" топливе - компримированном природном газе - работает и часть автотранспортного парка предприятия, следовательно, в атмосферный воздух попадает меньше вредных соединений.

Нефтепроводчики постоянно контролируют состояние воздуха, воды и почвы на территории, где расположены их производственные объекты. За 9 месяцев 2020 года специалисты аккредитованных эколого-аналитических лабораторий провели около 37 тысяч анализов проб, которые показали, что беспокоиться не о чем - все нормы в области охраны окружающей среды соблюдаются. О том, что АО "Транснефть - Урал" работает "чисто", свидетельствуют и результаты внешнего аудита системы экологического менеджмента предприятия. Эксперты подтвердили ее соответствие высоким требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В постоянной готовности

В АО "Трансфнеть - Урал" делают все для того, чтобы не допустить аварий и происшествий на нефте- и продуктопроводах, протяженность которых составляет 8300 километров. Но всего предусмотреть невозможно, и если где-то происходит чрезвычайная ситуация, то на место оперативно выезжает аварийно-спасательное формирование, оснащенное всем необходимым, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия. Кстати, на предприятии таких формирований два - нештатное и профессиональное. В первое входят свыше 400 работников разных специальностей. Они обучены и аттестованы на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на суше и на воде в любое время года. Второе, профессиональное, состоит из 29 человек, специализирующихся на ликвидации последствий аварий на трубопроводах, наиболее частой причиной которых становятся криминальные врезки.

Работают спасатели слаженно и быстро - сказываются регулярные тренировки. За неполный год на объектах АО "Транснефть Урал" провели почти полторы тысячи учебно-тренировочных занятий по ликвидации аварийных разливов нефти.

Рационально - значит с умом

Забота об окружающей среде самым тесным образом связана с рациональным использованием любых ресурсов. Трудно сегодня найти человека, который не слышал бы про раздельный сбор отходов. На всех объектах АО "Транснефть - Урал" такая работа налажена. При этом отделяются бумага, картон, дерево, различные виды пластика, металлолом, которые можно использовать вторично. Кстати, на сборе отходов процесс не останавливается. Предприятие закупило два специальных грузовых автомобиля для транспортировки отходов и переоформило лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

Нефтепроводчики активно участвуют в экологических субботниках, подавая пример бережного отношения к природе. Ударно в этом смысле прошел Всемирный день чистоты 19 сентября - они сажали деревья и проводили уборку берегов водоемов, территорий парков и улиц республики.

Живому - жить!

Ежегодно АО "Транснефть - Урал" проводит компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству молоди ценных пород рыб, в том числе стерляди камского происхождения, занесенной в Красную книгу Республики Башкортостан. Это предусмотрено специальной программой компании "Транснефть". Водоемы получают солидное "пополнение": в 2019 году в реку Белую и ее притоки, а также в Павловское и Нижнекамское водохранилища выпущены более полумиллиона мальков стерляди, еще 40 тысяч - в реку Тобол Тюменской области, в Саратовское водохранилище отправилось почти 10 тысяч мальков стерляди и сазана. В 2020 году в Павловское водохранилище, реки Белую и Тобол было выпущено почти 420 тысяч маленьких стерлядок. Выпуск молоди рыбы проводится в присутствии представителей территориальных управлений Росрыболовства.

Вот так выглядят при выпуске в воду новые обитатели наших рек. Фото: АО "Транснефть - Урал"

Справка "РГ"

Нефтепроводчики помогают развивать экологический туризм. В 2019 году на благотворительные средства АО "Транснефть - Урал" активисты регионального отделения Русского географического общества в Архангельском районе провели обустройство родника, расположенного рядом с реликтовой Аскынской ледяной пещерой. Это большой вклад в сохранение исторического наследия, культуры народов Башкирии. Родник получил паспорт водного объекта и был включен в реестр для дальнейшего создания интерактивной карты.

Цифра

142 миллиона рублей направило АО "Транснефть - Урал" на природоохранную деятельность в 2019 году.