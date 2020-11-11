Форум "Деловой климат в России-2020" пройдет в Ульяновске по "удаленке"

Событие состоится 3-4 декабря в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Форум "Деловой климат в России-2020" - это главная площадка для подведения итогов уходящего года и формирования основных направлений развития деловой среды на будущее. Также это и одна из основных платформ для взаимодействия бизнеса и власти. На мероприятии обсудят основные стратегии развития, рассмотрят яркие инициативы по совершенствованию деловой среды региона и страны.

Основными темами деловой и образовательной программ форума станут поддержка малого и среднего бизнеса в кризис, популяризация молодёжного, женского и социального предпринимательства, развитие международной кооперации и экспорта.

"В 2009 году по инициативе Губернатора Сергея Морозова в регионе впервые был проведён форум "Деловой климат в России". За десять лет участниками события стали более 15 тысяч человек из разных регионов страны. Так сложилось, что во время этого форума происходят знаковые для бизнес-сообщества эпизоды: подписываются крупные контракты, даётся старт масштабным проектам, проводятся встречи с зарубежными партнёрами. В этому году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией очное участие будет доступно ограниченному количеству предпринимателей, но программа не стала менее насыщенной и полезной, все мероприятия будут транслироваться на сайте", - сказал председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

Ежегодно в форуме принимают участие более двух тысяч предпринимателей, делегации из регионов России и зарубежных стран: представители структур федеральной и региональной власти, начинающие и действующие бизнесмены, люди, желающие открыть своё дело.

Для участия в мероприятии в очном и дистанционном формате необходимо пройти регистрацию на сайте: https://beinrus.ru/. Здесь же будет доступна и онлайн-трансляция.