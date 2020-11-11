Форум "Деловой климат в России-2020" пройдет в Ульяновске по "удаленке"

Новости

В Ленобласти завели дело факту убийства женщины в ТЦ 16:42
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 миллионов рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
Виновником смертельной аварии на севере столицы стал водитель такси 16:28
Президенты России и Абхазии встретятся в Сочи 16:06
Эксперты не исключают, что РФ будет закупать импортную вакцину от COVID-19 16:04
Всероссийская олимпиада для школьников пройдет в Москве онлайн 16:01
Курц потребовал ужесточить контроль на внешних границах ЕС 16:00
Голикова назвала долю бессимптомных случаев коронавируса в России 15:55
Эпидемиолог: С начала пандемии мутировал лишь 1% генома коронавируса 15:42
На севере столицы в аварии с участием автобуса и такси погиб человек 15:34
Умер тренер по биатлону Геннадий Челюканов 15:33
В Карелии летчики ЗВО провели воздушный бой 15:32
Голикова: Загруженность коечного фона наиболее критична в 17 регионах 15:06
38-летний актер Берт Беласко найден мертвым в отеле 15:02
В России запустили массовое производство вакцины "Спутник V" 15:00
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели 14:52
ЕС ввел пошлины на американские товары на 4 миллиарда долларов 14:49
Путин сравнил системы управления ядерными силами и автомат Калашникова 14:44
Катки в Москве будут работать с ограничениями 14:37
Экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года 14:29
Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине 14:19
Памятник Элине Быстрицкой открыли на Новодевичьем кладбище 14:14
На поверхностях в метро и автобусах Москвы коронавируса не нашли 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 15:15
Рубрика: Экономика

Форум "Деловой климат в России-2020" пройдет в Ульяновске по "удаленке"

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Событие состоится 3-4 декабря в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

Форум "Деловой климат в России-2020" - это главная площадка для подведения итогов уходящего года и формирования основных направлений развития деловой среды на будущее. Также это и одна из основных платформ для взаимодействия бизнеса и власти. На мероприятии обсудят основные стратегии развития, рассмотрят яркие инициативы по совершенствованию деловой среды региона и страны.

Фото: iStock
В Ульяновской области с квадрокоптеров обнаружат загрязнителей природы

Основными темами деловой и образовательной программ форума станут поддержка малого и среднего бизнеса в кризис, популяризация молодёжного, женского и социального предпринимательства, развитие международной кооперации и экспорта.

"В 2009 году по инициативе Губернатора Сергея Морозова в регионе впервые был проведён форум "Деловой климат в России". За десять лет участниками события стали более 15 тысяч человек из разных регионов страны. Так сложилось, что во время этого форума происходят знаковые для бизнес-сообщества эпизоды: подписываются крупные контракты, даётся старт масштабным проектам, проводятся встречи с зарубежными партнёрами. В этому году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией очное участие будет доступно ограниченному количеству предпринимателей, но программа не стала менее насыщенной и полезной, все мероприятия будут транслироваться на сайте", - сказал председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

Фото: Пресс-служба администрации г. Ульяновска
В Ульяновской области произведен "победный" ремонт дорог

Ежегодно в форуме принимают участие более двух тысяч предпринимателей, делегации из регионов России и зарубежных стран: представители структур федеральной и региональной власти, начинающие и действующие бизнесмены, люди, желающие открыть своё дело.

Для участия в мероприятии в очном и дистанционном формате необходимо пройти регистрацию на сайте: https://beinrus.ru/. Здесь же будет доступна и онлайн-трансляция.

В регионах Экономика Бизнес Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Вакцина "Спутник V" показала 92 процента эффективности
Принят закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 млн рублей в год
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения