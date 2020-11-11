Фронтовик из Самары к своему дню рождения получит выплату на квартиру

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

В Новосибирской области произошло убийство в колонии 21:06
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 20:45
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 19:46
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса 17:26
Защитнику "Спартака" Айртону диагностировали коронавирус 17:03
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 19:46
Рубрика: Общество

В ожидании чуда

Фронтовик из Самары к своему дню рождения получит выплату на квартиру
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Участница Великой Отечественной войны Евдокия Павловна Уткина в ноябре сможет получить положенные ей из федеральной казны деньги на улучшение жилищных условий. Такой официальный ответ накануне пришел в "Российскую газету" из Минстроя России, куда газета переслала письмо дочери Евдокии Павловны. Она уже полтора года пытается получить положенную ее матери по закону выплату на жилплощадь. Эта история типична и свидетельствует лишь об одном: о равнодушии и невнимании местных чиновников к ветеранам.
Дочь ветерана Анна: У меня скопилось столько отписок чиновников, что они не вмещаются в папку. Фото: Анна Шепелева Дочь ветерана Анна: У меня скопилось столько отписок чиновников, что они не вмещаются в папку. Фото: Анна Шепелева
Дочь ветерана Анна: У меня скопилось столько отписок чиновников, что они не вмещаются в папку. Фото: Анна Шепелева

Медсестра городской поликлиники Анна перевезла маму из села в Самару в 80-е годы, с тех пор так и живут вместе. Несколько лет назад в семье родилась правнучка, и в двухкомнатной квартире стало проживать четыре поколения. В одной комнате лежачая ветеран (еще 20 лет назад ей ампутировали ногу из-за сахарного диабета) с дочерью, в другой - семья внука с малышом.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
Кому помогла "Российская газета"

- Отец вернулся с фронта с одной ногой, - рассказывает Анна. - Теперь вот и маму на старости лет постигла та же участь.

Врачи прогнозировали, бабушка проживет недолго... Но уход и любовь дочери делают свое дело.

В прошлом году весной Анна в очереди за оформлением льгот случайно узнала от посетителей, что ее матери, которая с декабря 1942-го год воевала в зенитно-артиллерийском полку, а после ранения и контузии оставалась в родном батальоне до июня 1945 года, полагается выплата на улучшение жилищных условий. Начала хлопотать. В департаменте опеки и соцподдержки Самары дали длинный список, какие нужно собрать документы.

Анна все сделала . Но тут администрация заявляет, что у семьи есть еще и жилой дом в городе. Анна опешила, не знала, что она - домовладелица. И только из письменного отказа выяснилось, что речь идет о дачном деревянном вагончике 4,5 на 4 метра без удобств. Если сложить его метраж с "двушкой", то на одного члена семьи ветерана приходится уже по 17 квадратных метров. А это уже излишки.

Когда регистрировала дачный домик, специалист почему-то поставил галочку напротив графы "жилой дом" , но тогда Анна не предала этому значение, думала, так надо. Ведь по факту бытовкой они пользуются только летом, условий для проживания там никаких. Однако чиновники захлопнули перед Анной дверь.

Как проблему решить? Оказывается, можно. Нужно перевести жилой дом, подсказали добрые люди, в садовый, чем он и является по факту. Заказала дорогостоящую экспертизу.

Чудо происходит, когда законы принимаются для того, чтобы они помогали людям, а не заставляли собирать кучу ненужных справок

- И вот тут я убедилась, как крепка чиновничья рать, - печально рассказывает Анна. - Мне пришлось обивать немыслимое число порогов, написать несчитаное число прошений.

Она протягивает мне объемистую папку с перепиской того периода. Только чтобы перечитать ее, мне потребовалось несколько часов. Но в сухом остатке описать это хождение можно так: отфутболивание, волокита и проволочки. Такое ощущение, что в ведомствах "дружно" тянули время, рассчитывая, как это ни жестко звучит, - на кончину ветерана. И тогда, как известно, нет человека - нет проблемы... Читаю ответ из Красноглинского района, где должны были создать комиссию и поменять статус домика: отказать "в связи с предоставлением документов... в ненадлежащий орган". Не отличились оригинальностью и областные чиновники...

Фото: Сергей Иванов
Жители Воронежа предложили признать заслуги ветерана с 73-летним стажем

В апреле 2020 года Анна не выдержала и написала президенту РФ. И только после этого в администрации Красноглинского района Самары в один день нашли возможность собрать-таки комиссию, которая тут же перевела домик из жилого в садовый. Чиновник, который по телефону сообщил Анне об этом, не скрывал раздражения: "Вы у нас первая, кому удалось добиться такого решения".

Но с переоформлением статуса повторилась та же история. И снова помогло лишь повторное обращение к президенту страны. Ветерана наконец-то поставили на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий.

Однако радость от этого быстро прошла. Как оказалось, постановка на учет - это только очередная чиновничья галочка. Опять началась нескончаемая переписка. Сначала семья просто интересовалась продвижением своего дела, но получали ответы далеко не на все вопросы и не от всех министров. Выяснилось, что запрос на выделение средств для улучшения жилья ветеранам Великой Отечественной войны в Минстрой России регионы могут отправить только дважды в год: 20 января и 20 июля. Заявка самарского ветерана чудом попала в этот срок. Но тут оказалось, что деньги в бюджете страны на жилье фронтовикам на 2020 год не заложены. Все регионы поспешили отчитаться, что всех нуждающихся участников жильем обеспечили. Выделить средства из бюджета города или области, а потом компенсировать из федеральной казны, когда придут деньги, конечно, можно. Но это хлопотно, да и нужно брать на себя ответственность. А кому это надо? Поэтому ответы из всех инстанций писались как под копирку: "Социальная выплата на приобретение жилого помещения будет предоставлена Уткиной Е.П. по мере распределения и доведения средств из федерального бюджета администрации Самары". Вот только когда это время наступит?

P.S.

Эту историю, проверенную нашим корреспондентом в Самаре, мы переправили в Минстрой России. Оттуда оперативно пришел ответ. В нем сообщалось: "За счет предусмотренных в федеральном бюджете средств на 2020 год на территории Самарской области улучшат жилищные условия пять ветеранов Великой Отечественной, в том числе и Уткина Е. П. Средства поступят в регион в ноябре 2020 года".

Кабмин выделил на жилье для ветеранов более миллиарда рублей

- Случилось еще одно чудо, - обрадовалась Анна, которой мы сообщили об этом. Вот мама обрадуется. Ведь скоро она отметит свой 102-й день рождения. А если к этому времени семья получит выплату (около 1,3 миллиона рублей), то у меня нет слов... А если честно, то настоящее чудо чудное произойдет тогда, когда законы будут приниматься для того, чтобы они помогали людям, а не заставляли собирать кучу ненужных справок, которые в лучшем случае идут для оправдания лишь нужности чиновников... Пенсионер Сергей Макаров, который помогал Анне преодолевать властные кабинеты, тоже никак не может смириться с существующим порядком: почему данные на ветеранов принимают только два раза в год? Ведь фронтовики не вечные...

- Только вдумайтесь, если на войну уходили в 18 лет, то сейчас им по 98 лет. А кто уходил старше 20 лет, то им уже более 100 лет. И если им так будут оформлять субвенции, они их не дождутся, - прямо говорит Макаров и предлагает применять к фронтовикам незамедлительный порядок выделения средств - в течение недели.

Ему трудно что-либо возразить. Тем более что к июлю этого года на жилищный учет по всей стране встали еще более 600 ветеранов Великой Отечественной войны.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Пенсии и пособия Правительство Минстрой Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

Главное сегодня

Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно