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11.11.2020 11:41
Рубрика: Культура

Как творческим индустриям найти образовательный ресурс для развития

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Фонд "Ульяновск - культурная столица" уже несколько лет запускает различные программы для обучения новым компетенциям в культуре. Тема становится все более актуальной в преддверии года креативной экономики ООН.
Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица" Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"
Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"

Культурные институции в Ульяновской области давно перестали быть чем-то локальным. Представители креативных индустрий, развиваясь и проявляя себя, являются настоящим драйвером развития территорий.

Фото: iStock
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С 2015 года Фонд "Ульяновск - культурная столица" совместно с министерством культуры Ульяновской области проводит образовательную программу для учреждений культуры, молодых сотрудников, творческих предпринимателей, под названием "Кадры новой культуры". География реализации проекта распространяется не только на город Ульяновск, к примеру, в 2019 году участниками программы стали команды сети креативных пространств "Третье место" муниципальных образований Ульяновской области.

Что включают в себя "Кадры новой культуры"? Это обучение молодых ребят, сотрудников, новым компетенциям, менеджменту в сфере культуры, креативному мышлению, управлению новому, вовлечению людей в культурную жизнь.

"Ключевая задача, которую ставит правительство Ульяновской области перед Фондом - это увеличение количества людей, которые занимаются творческим предпринимательством в регионе. Наша цель - создать условия, чтобы креативные бизнесы были крепкими и устойчивыми, а ульяновские предприниматели производили конкурентоспособный продукт, появлялись локальные бренды, чтобы наша территория была также привлекательной для различных коллабораций. В регионе был разработан приоритетный проект "Развитие креативных (творческих) индустрий Ульяновской области. Образование в данной сфере - одно из ключевых направлений проекта", - прокомментировала директор фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяна Ившина.

Фото: Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
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В 2018 году Фонд совместно с АНО "Кластер творческих индустрий" в партнёрстве с Ульяновским государственным университетом запустил сразу несколько образовательных программ. Так, например, студенты трёх ульяновских вузов стали участниками интенсива на базе Арт-инкубатора УлГУ "Креативные индустрии и урбанистика", прошедшего в два этапа: первый состоял из лекций, воркшопов о развитии города и креативных индустрий, кейсов по привлечению внимания горожан и творческих предпринимателей к общественным пространствам, а также презентаций новых городских профессий. Вторым этапом стала разработка и реализация проектов улучшения городской среды под руководством опытных кураторов.

Занятия программы "Продажи для творцов" проходили на протяжении восьми месяцев. Курс включал в себя обсуждение организации системы и увеличения продаж в малом бизнесе, а также "разборы" реальных ульяновских творческих предпринимательских проектов. Образовательная программа дала участниками уникальную возможность не только получить теоретические знания от профессиональных бизнес-тренеров, но и за восемь месяцев достичь финансовых результатов в своем бизнесе. Обучение на курсе прошли 53 человека. Свидетельства об окончании образовательной программы "Продажи для творцов" участникам вручил ректор Ульяновского государственного университета, Борис Костишко.

В 2019 году в Ульяновске прошел фестиваль дизайна, архитектуры и урбанистики. Мероприятие, вошедшее в программу IX Международного культурного форума, включало в себя открытый лекторий и специальный интенсив - "Школу городских продюсеров".

Фото: Министерство физкультуры и спорта Ульяновской области
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"Наш фестиваль стал победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодёжи, его цель - повысить интерес горожан к дизайну, архитектуре и урбанистике, а также передать технологию городского продюсирования. Городской продюсер, можно сказать, выстраивает городские нейронные связи для решения возникающих проблем и задач. Он знает много людей из самых разных сфер деятельности и понимает, кого с кем нужно познакомить, чтобы получилась хорошая коллаборация, то есть является неким связующим звеном. Но самое главное - городской продюсер работает, исходя из запросов", - сказал куратор проекта, заместитель директора фонда "Ульяновск - культурная столица", Дмитрий Шацков.

Практическая часть фестиваля - "Школа городских продюсеров" - была организована представителями сети Центров прикладной урбанистики: Святославом Муруновым и Михаилом Приемышевым. Ученики - команды креативных пространств "Третье место" из Измайлово, Инзы, Тереньги, Вешкаймы и Кузоватово - обучались работе с сообществами, анализу городских проблем, выстраиванию сложной кооперации для их решения и т.д., в общем, пробовали себя в роли городских продюсеров. Основная мысль, которую закладывали организаторы - научиться задавать себе главный вопрос "зачем?".

Фото: onf.ru
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2020 год не стал исключением. Трехдневный курс "Школа городской модерации" под руководством Святослава Мурунова стал завершающим этапом работы Х Международного культурного форума. Суть интенсива в том, чтобы передать практический навык проведения горизонтальной коммуникации. Учениками школы стали городские активисты из Ульяновска, Самары и Ленинградской области, депутаты нового созыва Ульяновской городской Думы, сотрудники и преподаватели УлГУ, а также представители Общественной Палаты г. Ульяновска. Организатором выступил Фонд "Ульяновск - культурная столица".

"Уже несколько лет планомерно проводятся различные образовательные воркшопы, интенсивы и другие обучающие мероприятия, связанные с креативными индустриями и развитием территорий. Основная задача Фонда "Ульяновск - культурная столица" - разработать условия для того, чтобы люди получили новые компетенции и применили их в своей практике. Творческие предприниматели и учреждения культуры всегда должны работать в связке, потому что новые компетенции нужны и тем и другим. Мы выступаем как институт развития, как центр социальных инноваций. Запустить процесс осваивания новых компетенций, вовлечения сотрудников учреждения культуры и предпринимателей в бизнес-деятельность, оформления в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей, чтобы они из хобби могли запустить свой бизнес - вот это наша роль и задача", - пояснил Дмитрий Шацков.

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