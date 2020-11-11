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11.11.2020 19:08
Рубрика: Общество

Нефтяники Оренбуржья поддержали больницы региона в борьбе с COVID-19

Текст: Алина Романова (Оренбург)
"Газпромнефть-Оренбург" активно поддержал больницы региона, оказывающие помощь пациентам с COVID-19: предприятие профинансировало закупку препаратов для лечения коронавируса, а также медицинского оборудования и жидкого кислорода.
Фото: Компания "Газпромнефть-Оренбург" Фото: Компания "Газпромнефть-Оренбург"
Фото: Компания "Газпромнефть-Оренбург"

Нефтяники выделили средства на приобретение медикаментов для Оренбургской областной клинической больницы №2. Сюда поставлена партия российского противовирусного препарата, показавшего высокую эффективность при лечении пациентов с COVID-19. Кроме того, закуплено 17 тонн жидкого кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

- Кислород жизненно необходим тяжелым больным, и здесь на счету каждая минута. То же самое касается лекарственных препаратов, находящихся в дефиците в связи с возрастающим числом заболевающих, - отметил главврач медучреждения Александр Григорьев. - Сказать спасибо за оказанную "Газпромнефть-Оренбургом" помощь - значит, ничего не сказать. Каждая человеческая жизнь бесценна, и очень огорчает, когда под рукой не оказывается каких-то элементарных вещей, способных ее спасти. Сейчас нам очень важна любая поддержка.

Фото: Пресс-служба ООО "Руссоль"
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Предприятие также профинансировало закупку новых компрессоров для кислородных концентраторов в Новосергиевскую районную больницу. Это медицинское оборудование используется в том числе и для восстановления пациентов после COVID-19: помогает избавиться от остаточной симптоматики после перенесенного заболевания и избежать осложнений для сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

- Без кислородного обеспечения мы не можем качественно оказывать помощь больным, находящимся в тяжелом состоянии. Имеющиеся в наличии кислородные баллоны в полной мере не удовлетворяют потребностей всех отделений. Без участия компании нашей больнице не удалось бы самостоятельно решить эту проблему, - подчеркнул главврач Новосергиевской районной больницы Евгений Бозин.

Он отметил, что поддержка, оказанная компанией, просто неоценима: она помогает медикам бороться за жизни людей.

Фото: Сергей Медведев
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Кроме того, ранее "Газпромнефть-Оренбург" помог приобрести современный 32-срезовый компьютерный томограф для Оренбургской областной клинической инфекционной больницы. Сегодня в одной из ключевых клиник региона, где действует отделение по лечению пациентов с COVID-19, оборудован кабинет компьютерной томографии. Современное оборудование позволяет не только с максимальной точностью (97-98 процентов) и за короткое время (15-20 минут) диагностировать болезнь, но и следить за динамикой ее развития для максимально эффективного лечения. Средства на приобретение аппарата были выделены в рамках корпоративной программы "Антивирус" "Газпром нефти".

Компания также обеспечила врачей Оренбуржья средствами индивидуальной медицинской защиты: защитными костюмами, медицинскими масками и

перчатками, респираторами, специальными очками и экранами, антисептиками. На сегодня поставлено около 155 тысяч единиц. Гуманитарная помощь была направлена в больницы Оренбурга, Бузулука и Новотроицка, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19.

Прямая речь

Евгений Загребельный, генеральный директор "Газпромнефть-Оренбурга":

- Поддерживать медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с эпидемией, мы считаем своим долгом. Сегодня врачи и медсестры работают в особенно сложных условиях. Резкий рост заболеваемости COVID-19 вызвал дефицит жизненно необходимых препаратов, нехватку кислорода для тяжелобольных пациентов. В этот непростой для всех нас период, в условиях обострения эпидемиологической ситуации, хочется в очередной раз поблагодарить наших медиков за их самоотверженный труд, а оренбуржцев - призвать неукоснительно соблюдать ограничительные меры. Только вместе, сообща мы сможем пережить это тяжелое время и победить эпидемию.

Кстати

"Антивирус" - комплексная программа "Газпром нефти" по противодействию распространению COVID-19. Комплекс мер в том числе предусматривает предоставление безвозмездной материальной и ресурсной помощи медицинским службам, сотрудникам МЧС и волонтерским организациям в регионах деятельности компании. "Газпром нефть" обеспечивает топливом и средствами защиты медицинские учреждения, а также предоставляет льготные условия расчетов за топливо транспортным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса. В периметре группы компаний "Газпром нефть" программа "Антивирус" представляет собой систему барьеров, которые включают технические и организационные меры борьбы с вирусом

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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