Депутаты Законодательного собрания Пермского края приступили к очень ответственной и трудоемкой работе - рассмотрению проекта регионального бюджета на ближайшие три года. Документ определит, на какие цели пойдут собираемые налоги.

Формировался нынешний документ в достаточно сложных экономических условиях. За первое полугодие прибыль организаций уменьшилась почти в три раза, а это самая большая доля поступающих налогов. В целом снижение по году прогнозируется на уровне почти 20 процентов. Значительно сократились показатели уровня жизни населения, просел потребительский рынок. А численность официально зарегистрированных безработных выросла в 3,8 раза.

При формировании бюджета правительство региона подтвердило готовность выполнить обязательства и сохранить все социальные гарантии, действующие в крае. Однако этот оптимизм не разделяют члены фракции КПРФ в Законодательном собрании Прикамья. По мнению ее руководителя, депутата ЗС Владимира Корсуна, не все статьи расходов будущей трехлетки гарантированно подкреплены ресурсами. Меньше, чем необходимо, например, выделено денег на краевую программу "Качественное здравоохранение".

Как отметил руководитель региональной фракции, такое решение при доработке проекта надо пересмотреть. Время показало, что проводимая реформа здравоохранения неэффективна. Незащищенными оказались и пациенты, и врачи.

- В сложившейся экономической ситуации правительству приходится выбирать оптимальный сценарий, - признает депутат. - Но приоритеты должны быть расставлены верно. На здравоохранении нельзя экономить. Тем более в сегодняшних условиях, когда весной всем стало очевидно, что пермской медицине не хватает нашего внимания - внимания как парламентского корпуса, так и исполнительной власти.

По мнению депутата, надо все-таки менять отношение к здравоохранению - необходимость в этом, что очевидно, на­зрела.

- На фоне распространения новой коронавирусной инфекции можно даже отодвинуть на второй план крупные культурные проекты, - считает Владимир Корсун. - Скажем, отложить ненадолго реконструкцию завода Шпагина, строительство зоопарка, ряда других объектов и сосредоточиться на постройке новой инфекционной больницы в краевом центре.

Владимир Корсун: Здравоохранение должно стать приоритетной статьей расходов бюджета. Фото: ЗС ПК

Ведь единственная "инфекционка" в миллионном городе была построена еще в 1914 году. О необходимости строительства новой говорится уже не один десяток лет. И сегодняшний день подтвердил: нужна современная больница. Когда в городе возникла острая необходимость в увеличении числа больничных коек, оказалось, что это возможно только за счет других стационаров. А в самой "инфекционке", к сожалению, нет условий установить современную аппаратуру и обеспечить необходимый процесс лечения.

Владимир Корсун отметил, что никто не знает, как будут развиваться события с заболеваемостью в следующем году, но ситуация в любом случае останется непростой.

- Мы постоянно говорим, что у нас социально направленный бюджет. Значит, должны соответствовать этому тезису. В то же время ряд показателей в документе запланирован ниже уже достигнутого. Например, в целом на здравоохранение в будущем году планируется потратить значительно меньше, чем в нынешнем, - говорит он. - Это может отразиться и уже начинает отражаться в острой нехватке врачей, спец­одежды, бригад скорой помощи.

Отдельная проблема, которую нужно постоянно держать под неусыпным конт­ролем депутатского корпуса, - выплаты тем, кто сегодня работает в особо напряженных условиях. Кроме того, необходимо уделить должное внимание финансированию детского здравоохранения (а здесь тоже планируется снижение расходов), включая современные методы оказания медицинской помощи.

- Давайте будем дальновиднее. Здравоохранение должно стать приоритетной статьей расходов бюджета. Возможно, даже за счет отказа от каких-то амбициозных проектов, - отметил депутат.

Другая очень важная тема - обеспечение жильем детей-сирот. По мнению Владимира Корсуна, выделенных средств, а это 11 миллионов рублей, на предстоящую трехлетку, конечно же, недоста­точно. Обратили внимание депутаты фракции и на то, что бюджет на три года сверстан с дефицитом, такого никогда ранее не принималось.

- Прикамье берет в кредит очень большие суммы, но ведь надо понимать, что в перспективе их придется отдавать, - говорит Владимир Корсун. - В будущем году общая сумма привлеченных средств превысит общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита краевого бюджета и объемов погашения долговых обязательств. Фракция КПРФ голосовала против принятия бюджета. Коммунисты уверены, что необходимо определить действительно приоритетные статьи расходов, чтобы жители Прикамья были здоровы и благополучны.