Ректор Удмуртского государственного университета (УдГУ) Галина Мерзлякова рассказала корреспонденту "РГ", как вуз пережил первую волну пандемии, чем живут учащиеся и преподаватели сейчас и скажется ли на них вторая волна COVID-19. Если в двух словах, то цитата из "Гаудеамуса" в полной мере характеризует сегодняшнюю жизнь студентов.

Как COVID-19 повлиял на планы вуза?

Галина Мерзлякова: Особых изменений в наших планах нет. Безусловно, есть некоторое количество заболевших студентов и преподавателей, и в этом случае мы переводим группу на дистанционное обучение. Выполняем все требования Роспотребнадзора и Минобрнауки: закупили необходимые средства для предупреждения распространения инфекции, регулярно проводим генеральные уборки в аудиториях. Изменили график занятий, чтобы не пересекались потоки студентов, обучение иностранцев и заочников частично перевели на дистант. Ограничили до ста человек количество присутствующих на мероприятии, оно обязательно транслируется в интернете. Это позволяет в полном объеме вести как образовательный процесс, так и внеучебную и воспитательную деятельность.

Студенты, на мой взгляд, ведут полноценную жизнь, где больше внимания уделяется образованию, но при этом есть условия и для самореализации в других видах деятельности. Например, сейчас я подписываю документы на проведение студенческой лиги КВН.

Как именно организована учеба иностранцев? Довольны ли преподаватели и студенты частично очным, частично дистанционным обучением?

Галина Мерзлякова: В дистанционном режиме обучаются те иностранцы, которые пока не имеют возможности приехать в Удмуртию. Прежде всего речь идет о студентах, поступивших в этом году. А те студенты, которые находились у нас и не выезжали за пределы республики, учатся в обычном очном режиме.

Что касается дистанционного образования, то в прошлом учебном году в ходе опроса студентов и преподавателей 80 процентов респондентов высказали удовлетворение его качеством. В нашем вузе еще до пандемии были созданы предпосылки для дистанционного обучения, мы к нему были готовы.

Защиты дипломных работ и диссертаций проводили в дистанционном режиме?

Галина Мерзлякова: Да, Министерство науки и высшего образования России дало нам рекомендации, как проводить защиты онлайн. Мы их придерживались, и надо сказать, что в качестве не потеряли: результаты сопоставимы с прошлогодними очными. Кроме того, у нас в университете работает два совета по защите докторских диссертаций - по филологическим дисциплинам и техническим. Они проводили защиты в обычном режиме.

С точки зрения качества защита диплома или кандидатской очно или дистанционно ничем не отличается, потому что ориентир идет на единые требования и стандарты.

Были ли случаи, когда студент объяснял невозможность участия в учебном процессе тем, что он недостаточно обеспечен какой-либо техникой или устойчивым интернетом?

Галина Мерзлякова: Такие случаи исключены. Если у студента нет собственного компьютера или возникают какие-то проблемы со связью, в нашей библиотеке и при общежитиях есть комнаты, оборудованные техникой. Сюда можно прийти и заниматься онлайн, зайти в электронную систему, связаться по видео-конференц-связи с преподавателем или однокурсниками. Если же преподаватель говорил, что ему нужен компьютер, значит, мы им его обеспечивали.

Ключевой вопрос

Как и чем в условиях эпидемии вуз помогает студентам, преподавателям?

Галина Мерзлякова: Особое внимание уделяли студентам, которые не смогли уехать домой: мы оказывали им материальную и продуктовую помощь, трудоустраивали на вакансии, которые были у нас.

Все обязательства в отношении наших преподавателей мы тоже выполнили: помимо зарплаты мы сохранили все фонды стимулирующих надбавок. Также у нас есть программа поддержки молодых преподавателей, которые в очередной раз получили гранты от ректора. Мне не стыдно перед нашим коллективом.