Руководство "Нижегородского водоканала" заподозрили во взятках

На предприятии "Нижегородский водоканал" прошли обыски. Руководство подозревается в получении взятки в особо крупном размере, организации преступного сообщества и покушении на мошенничество.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело на гендиректора предприятия, его заместителей и ряда должностных лиц. По версии следствия, с июня 2018 года руководитель АО "Нижегородский водоканал" (контрольный пакет предприятия находится у муниципалитета) совместно неустановленными лицами создал организованное преступное сообщество. Целью группы было незаконное обогащение: в состав вошли также два заместителя гендиректора.

Преступное сообщество установило размер взяток, которые должны были платить контрагенты предприятия его руководству. Сумма составляла от 10 до 15 процентов от общей суммы договора поставки или оказания услуг.

С января прошлого года по настоящее время только одной фирмой, занимающейся благоустройством, были выполнены работы на сумму свыше 300 миллионов рублей, а размер взяток составил около 36 миллионов. Эти деньги были распределены между членами сообщества.

Следователи приводят еще один эпизод в отношении другой фирмы, гендиректор которой заплатил около 20 миллионов рублей в качестве взятки за заключенный договор оказания услуг и общее покровительство при его реализации.

С апреля этого года еще одна коммерческая структура платила ежемесячно не менее 200 тысяч рублей в качестве взятки по договору клининговых услуг.

В отношении руководителей этих структур также были возбуждены уголовные дела за дачу взятки.

Коррупционную схему пресекли следователи СК вместе с оперативниками ФСБ. Сейчас на предприятии, в офисах коммерческих фирм и по месту жительства сотрудников проводятся обыски. Задержано 7 фигурантов уголовного дела, в том числе - руководство "Нижегородского водоканала".