Тольятти получил 50 новых пассажирских автобусов на газовом топливе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Тольятти передал ключи от 50 новых автобусов ЛиАЗ на газомоторном топливе городским автотранспортным предприятиям, а также патрульные автомобили Шкода Октавия и Лада Гранта - подразделениям МВД Тольятти, Сызрани, Жигулевска и Ставропольского района.

Обновлению парка общественного и специального транспорта в регионе уделяется особое внимание. По поручению Губернатора в Самарской области полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, закуплена лесопожарная техника, за счет средств областного бюджета в 2020 году для школ губернии приобретено 35 школьных автобусов.

Модернизируется и городской транспорт - за последние три года закуплено 40 троллейбусов, десять трехсекционных трамваев, впервые за 32 года началось обновление подвижного состава самарского метрополитена. Также на маршруты вышло 150 новых автобусов.

Существенным подспорьем в этом вопросе являются национальные проекты, инициированные Президентом страны. Например, автобусы ЛиАЗ на ГМТ и спецтранспорт для МВД поступили в регион по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Право управлять новыми ЛиАЗами получили лучшие водители трех АТП Тольятти.

- Мы вручаем ключи надежным людям, которые ежедневно отвечают за жизни сотен людей, - отметил Дмитрий Азаров. - Особенно это проявилось в период пандемии, когда водители, нередко выслушивая недовольство людей, тактично, но настойчиво рекомендуют пассажирам надеть маску ради сохранения своего и общественного здоровья. Хочу поблагодарить вас за выдержку, умение объяснить и сделать свое дело так, как и должен делать человек ответственный - водителю.

Среди пересевших за руль ЛиАЗов на метане - Владимир Никитин, который трудится на крупнейшем в городе автотранспортном предприятии №3. У него, к слову, двойной праздник: он не только получил новую технику, но и был награжден Губернатором почетным знаком "Трудовая Слава". Так Правительство региона оценило его 30-летнюю безупречную работу и талант наставника.

Владимир уверяет, что не видит себя в другой профессии:

- Привык я к автобусам! Даже не представляю, чем бы мог заниматься, помимо этого. Профессия дисциплинирует, да и люди всегда вокруг. Мне нравится.

Владимир Никитин управлял многими машинами, но новенький ЛиАЗ произвел на него впечатление. Говорит, техника совершенного иного уровня. Рассчитанный на 108 пассажиров низкопольный автобус оснащен визуальной и звуковой системой информирования, спутниковой навигацией, а также камерами видеонаблюдения, контроля и поддержания работоспособности водителя.

- Чувствуется мощь. Кроме того, здесь другой уровень комфорта и для пассажиров, и для водителя. Но, без сомнения, главное преимущество ЛиАЗа - его низкое влияние на экологию, - уверен Владимир. - Не секрет, что именно автотранспорт отрицательно влияет на окружающую среду.

Важно отметить, что решение передать именно Тольятти все 50 ЛиАЗов, закупленных для региона по нацпроекту, было принято не случайно.

- Для жителей Тольятти вопрос защиты экологии, окружающей среды, атмосферного воздуха очень важен. Многие горожане обращаются с этими вопросами. Откликаясь на их просьбы, их чаяния, мы стараемся делать все возможное для того, чтобы экологическую ситуацию улучшить, - сказал глава региона.

Работа по модернизации пассажирского транспорта будет продолжена: Минтрансом России уже одобрена заявка Самарской области о приобретении в 2021 году для Самары 22 троллейбусов.

В свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел - новые патрульные машины получили сотрудники ГУ МВД по Самарской области. Это не первое обновление автопарка в этом году - в январе главку передали 45 автомобилей, чуть позже парк пополнился еще 64 машинами, а до конца ноября подразделения получат еще 17 единиц техники. Автопарк пополняется как отечественными авто, так и иномарками. Например, старший инспектор отдельного батальона ДПС Тольятти Максим Сидоров со вчерашнего дня несет службу на SKODA OCTAVIA.

- Мощная, устойчивая на дороге, управляемая, - рассказывает о характеристиках машины Максим. - Нам, что скрывать, нередко приходится преследовать нарушителей. Успех зависит от многих факторов, и в первую очередь от машины. На этом автомобиле больше шансов догнать, в том числе авто мощного класса. У такого автомобиля есть все данные для того, чтобы вовремя прийти на помощь.

Обращаясь к правоохранителям, Дмитрий Азаров отметил: сотрудники полиции всегда готовы встать на защиту людей, защиту закона, потому что в полиции служат преданные своему делу и самоотверженные люди. Выполняя служебный долг, они обеспечивают безопасность земляков и с честью решают самые сложные задачи, требующие мужества, отваги и высочайшего профессионализма.

- Именно благодаря вашему труду в нашем регионе сохраняется благоприятная среда для жизни людей, развивается экономика, приходят инвесторы, создавая новые рабочие места. Все это - наше общее дело с правоохранительными органами. Если бы не эта работа по пресечению преступлений, по борьбе с коррупцией, не получили бы мы в последние годы таких темпов развития, - уверен Дмитрий Азаров.

Во многом это происходит благодаря четкому, эффективному взаимодействию регионального Правительства и ГУ МВД России по Самарской области. Важные направления сотрудничества - контроль за целевым использованием бюджетных средств, борьба с коррупцией, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Комментарий

Юрий Некрасов, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области:

- Мы уверены, что такое оснащение позволит нам серьезно укрепить материально-техническую базу и тем самым навести порядок на дорогах области, - сказал. - Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ставит перед нами серьезные задачи - мы должны ежегодно снижать количество смертей на дорогах региона, и к 2024 году достичь социального риска не более четырех погибших на 100 тысяч населения. Задача очень серьезная. Уверен, новые патрульные автомобили позволят нам добиться этих целей.