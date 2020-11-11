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11.11.2020 08:58
Рубрика: Общество

По Волге на "Байкале"

Трое нижегородцев построили из фанеры яхту и испытали ее
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 254(8308)
Своя яхта - вовсе не атрибут олигархов. Это доказали трое друзей из Нижнего Новгорода, построивших ее из того, что было под рукой. Их судно под названием "Байкал" благополучно прошло испытания и заслужило одобрительные отзывы профессионалов.
Подвесной моторчик на пять лошадиных сил позволяет развивать скорость до десяти километров в час. Фото: Антон Дерябин Подвесной моторчик на пять лошадиных сил позволяет развивать скорость до десяти километров в час. Фото: Антон Дерябин
Подвесной моторчик на пять лошадиных сил позволяет развивать скорость до десяти километров в час. Фото: Антон Дерябин

- Сначала другие яхтсмены насмехались над нашим самостроем, - рассказал "РГ" капитан "Байкала" Александр Суханов. - Но насмешки закончились, когда они увидели судно в деле, когда мы доказали, что за девять месяцев можно построить яхту, которая будет ходить не один сезон.

Фото: Наталья Онищенко
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Парусный катамаран водоизмещением в одну тонну Андрей Суханов создавал в гараже вместе с отцом, у которого был богатый опыт постройки весельных и моторных лодок. "Шлифовал" яхту уже вместе с друзьями - Федором Чихалиным и Андреем Марушиным. Все трое очень любят работать с деревом. Материал их детища - фанера, оклеенная стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. Подвесной моторчик на пять лошадиных сил позволяет развивать скорость до десяти километров в час. В общей сложности друзья потратили на постройку катамарана около двухсот тысяч рублей. По словам корабелов, самым сложным было компактно разместить в ограниченном пространстве массу предметов и аксессуаров.

Александр окончил кораблестроительный факультет Нижегородского государственного технического университета (НГТУ), учился в вузовской яхт-школе "Парус". С Андреем и Федором познакомился благодаря увлечению яхтами. Сейчас всем около тридцати лет, ходьба под парусом - их страсть, хобби, стиль жизни.

- Пока на "Байкале" мы далеко не ходим, в основном на острова в черте города. Самая дальняя точка - село Кадницы в Кстовском районе. А на других яхтах и по Горьковскому морю курсировали, в Турции брали яхту в чартер и по Средиземному морю рассекали, - улыбается Федор Чихалин.

Как говорят ребята, "Байкал" - это семейный катамаран, он создан для комфортного отдыха семьей или компанией друзей. "Чтобы сесть на носу яхты и быть прямо у самой воды, всем вместе". Капитан Александр следит за технической стороной вопроса и безопасностью движения, Федор как старпом отвечает за комфорт пассажиров, придумывает форматы различных дегустаций, чайных церемоний, устраивает для гостей романтические свидания и экскурсии.

- И девчонкам на борту мы всегда рады, никаких суеверий, - смеется старпом. - Они любят посиделки и фотосессии на яхте. Девушки тоньше чувствуют красоту.

К следующей навигации друзья планируют удлинить катамаран, добавить больше удобств. И зарегистрировать его в Государственной инспекции по маломерным судам.

Отвечая на вопрос корреспондента "Для чего же все это вам надо?", Александр Суханов задумался всего на секунду:

- Яхта - это ощущение свободы. За штурвалом я чувствуя себя легким и счастливым.

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