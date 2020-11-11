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Рубрика: Общество

Результат увидит каждый

Нацпроект "Экология" поможет навести порядок в трех проблемных сферах
Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 254(8308)
В республике Башкортостан в рамках национального проекта "Экология" реализуется три региональных - "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" и "Экологическое оздоровление водных объектов". На "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров рассказал, что должно измениться, когда работа по ним завершится и на каком этапе она находится сегодня.
Урал Искандаров: Регоператорам из федерального бюджета предоставлены субсидии в размере более 341 миллиона рублей на возмещение затрат на обеспечение деятельности по обращению с ТКО. Фото: Из личного архива Урал Искандаров: Регоператорам из федерального бюджета предоставлены субсидии в размере более 341 миллиона рублей на возмещение затрат на обеспечение деятельности по обращению с ТКО. Фото: Из личного архива
Урал Искандаров: Регоператорам из федерального бюджета предоставлены субсидии в размере более 341 миллиона рублей на возмещение затрат на обеспечение деятельности по обращению с ТКО. Фото: Из личного архива

Урал Салаватович, из трех направлений, выбранных в качестве приоритетных для республики, основное внимание жителей приковано к теме обращения с твердыми коммунальными отходами. Но радикальных изменений здесь до сих пор не произошло. Более того, все громче говорят о том, что "мусорная реформа" провалилась.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Урал Искандаров: Проблемы в этой сфере действительно есть. Нам предстоит развивать современную инфраструктуру в сфере ТКО, систему экологического мониторинга, осуществить переход крупнейших промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии, а также повсеместно внедрить систему раздельного сбора отходов в республике. Пока ситуация не столь радужная. Так, по итогам 2020 года объем твердых коммунальных отходов, подлежащих утилизации, то есть использованию, должен составить 0,36 миллиона тонн. Однако, как и в прошлом году, достигнуть установленного значения, вероятно, не удастся. Тем не менее работа в данном направлении ведется: разработана дорожная карта, предусматривающая строительство объектов утилизации ТКО, достижение данного показателя будет обеспечено в последующие годы. Незначительное отклонение прогнозируется и по показателю "объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку", установленному в размере 0,52 миллиона тонн. Мы ведем работу с региональными операторами по обращению с ТКО в части увеличения объемов отходов, направляемых на сортировку.

Понятно, что для сортировки и переработки должна быть соответствующая инфраструктура. Что и где строится?

Урал Искандаров: В 2020 году введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в селе Иглино. Завершается строительство за счет внебюджетных источников комплексов в Аургазинском и Туймазинском районах. Так, комплекс в Туймазинском районе планируем ввести в эксплуатацию уже к концу 2020 года. Он оснащен современным оборудованием: грохотом и шредером. Первый аппарат просеивает всю органику, извлекая из мусора перерабатываемые ресурсы, второй измельчает крупногабаритные отходы. В Давлекановском районе построим мусоросортировочный комплекс мощностью до 40 тысяч тонн отходов в год. Аналогичный комплекс возведем в Белебеевском районе. Ведется проектирование мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО и участком компостирования в Баймакском районе.

За счет бюджетных средств (свыше 66 миллионов рублей) республики ведется строительство полигона с мусоросортировочным комплексом в Дуванском районе.

Основными игроками на этом рынке стали регоператоры. Но они постоянно жалуются на нехватку средств. Неужели государство предоставляет им возможность решать проблемы только за счет тарифа, ничем более не помогая?

Фото: Gettyimages
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Урал Искандаров: Это ошибочное мнение. Государство оказывает помощь регоператорам. Деньги поступают из бюджетов разных уровней. В рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" регоператорам из федерального бюджета предоставлены субсидии в размере более 341 миллиона рублей на возмещение затрат на обеспечение деятельности по обращению с ТКО. Кроме того, утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат на приобретение специальной техники для транспортировки твердых коммунальных отходов. В 2019 году до операторов по обращению с ТКО доведено 50 миллионов рублей, закуплено 50 единиц техники, в 2020 году также доведено 50 миллионов рублей, закуплено 26 единиц техники.

С 1 января 2022 года в стране заработают новые правила обращения с отходами I и II классов опасности . Успеет ли республика подготовиться к этому?

Урал Искандаров: Мы делаем для этого все возможное. 19 августа на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2020" Республика Башкортостан и Федеральный экологический оператор заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасного обращения с отходами I и II классов опасности и ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории региона. С 1 сентября предприятия Башкортостана начали в тестовом режиме подключаться к государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. Это можно считать подготовкой к работе по новым правилам.

Фото: GettyImages
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Кроме того, между республикой и Федеральным экологическим оператором достигнуты договоренности о реализации совместных пилотных проектов в рамках формирования современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Также мы совместно будем внедрять новые технологии в сфере охраны окружающей среды и формировании культуры рационального обращения с отходами производства и потребления.

Когда началась реформа в сфере обращения с ТКО, выяснилось, что далеко не все, кто производит отходы, отправляют их на полигоны. В сельской местности во многих населенных пунктах не было услуги по сбору и вывозу мусора, его попросту сваливали буквально за забором. Какая ситуация сейчас?

Урал Искандаров: Это давняя беда. И она преодолевается двумя путями. С одной стороны, увеличивается доля населения, которому оказывают услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, сегодня это 97 процентов жителей республики, с другой - ликвидируются несанкционированные свалки. За 2019-2020 годы ликвидировано более 900 свалок, еще остается 2318.

Совместно с министерством цифрового развития РБ в декабре прошлого года мы приступили к созданию автоматизированной системы мониторинга вывоза отходов с контейнерных площадок "ТКО - Башкортостан". Все контейнерные площадки, расположенные на территории республики, внесены в систему, а это порядка 29 тысяч. Внедрение системы позволяет в режиме онлайн вести мониторинг вывоза ТКО на территории всей республики.

Ликвидация стихийных свалок - задача масштабная, требует значительных средств. Кстати, это уже сфера другого регионального проекта - "Чистая страна". На стихийные свалки ведь вывозят не только бытовой мусор, но и отходы производства. В 2019-2020 годы из бюджета республики на разработку проектно-сметной документации по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок в границах городов Давлеканова, Благовещенска, Сибая, Стерлитамака, Кумертау, Баймака и свалки промышленных отходов "Михайловская" выделено почти 78 миллионов рублей. До конца года мы планировали освоить 92 процента этих средств, но сможем только 23 процента. Причина в том, что администрации районов и городов, включенные в проект "Чистая страна", затянули процедуры межевания и кадастрирования земельных участков, в результате вовремя не представили утвержденные генпланы. Из-за этого были сорваны сроки исполнения госконтрактов и подачи документов на госэкспертизу. Такая вот цепная реакция.

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Всего же в рамках регпроекта "Чистая страна" к 2024 году предусматривается ликвидация 23 несанкционированных свалок, расположенных в границах городов, выявленных на 1 января 2018 года. Из них в 2019-м ликвидировано 16.

Также с 2022 года предусматривается ликвидация трех наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда: свалки промышленных отходов "Михайловская" в Стерлитамакском районе, Семеновской золотоизвлекательной фабрики в Баймакском районе и восьми шламонакопителей на территории "Уфахимпром".

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В целом финансирование регпроектов составляет 492,73 миллиона рублей, из которых 343,11 миллиона - из федерального бюджета. Эти средства на сегодняшний день освоены на 65,2 процента.

Ключевой вопрос

Урал Салаватович, наша республика по праву гордится промышленными гигантами в области нефтедобычи и нефтехимии. Они дают рабочие места, наполняют региональную казну за счет налогов, но в то же время их деятельность связана с риском для окружающей среды. Насколько ответственно относятся промышленники к этим вопросам?

Урал Искандаров: У каждой вертикально интегрированной компании, работающей в нефтехимической отрасли, будь то "Башнефть" или "Транснефть", есть собственная программа защиты окружающей среды, которая планомерно реализуется. Она включает в себя мероприятия по недопущению аварийных ситуаций, а в случае возникновения - их своевременную ликвидацию и возмещение причиненного ущерба. В целом есть понимание того, что мы делаем общее дело, нацелены на повышение качества жизни наших жителей, рациональное использование природных богатств и их сохранение для будущего поколения.

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