В школе, носящей имя Лермонтова, в селе Засечном Пензенской области в этом году набрали 15 первых классов. Здесь можно увидеть табличку "1 П класс". Микрорайон Город Спутник прирастает новыми высотками, а школа здесь пока только одна. От очередного слушания федерального бюджета зависит будущее тысяч ребятишек. Жители Спутника замерли в тревожном ожидании.

Город детства

Спутник - район с самой высокой рождаемостью в регионе. Сегодня здесь проживает половина всего детского населения Пензенского района, это больше 7,5 тысяч юных жителей.

- Мы переехали в Спутник в 2014 году. На наших глазах микрорайон рос и развивался. Теперь мы решили, что никуда отсюда не уедем. Здесь все в пешей доступности. Начинали совместную с супругом жизнь со студии, потом переехали в двухкомнатную квартиру, а с появлением детей задумались о трехкомнатной квартире. И вот наша мечта осуществилась, - рассказывает Марина Родина.

Среднестатистическая семья в Городе Спутнике - это родители в возрасте до 40 лет и двое маленьких детей. Застройщик - строительный холдинг "Термодом" делает все возможное, а порой и невероятное, чтобы поддерживать и развивать социальную инфраструктуру. Комплексная застройка микрорайона ведется не только вширь. Между высотными домами, как грибы после дождя, растут детские сады. На сегодня их построено уже семь. При этом строительный холдинг вкладывает в каждый социальный объект немало собственных средств помимо государственного финансирования. В Городе Спутнике есть собственная поликлиника, бассейн, многочисленные зоны отдыха, тропа здоровья, парк аттракционов.

В 2014 году здесь была построена первая инновационная школа, рассчитанная на 1100 мест. Сейчас в ней учится более двух тысяч детей. Уроки проводятся в две смены.

- В этом году в нашей школе будет первый выпуск. Уходит один 11-й класс, в нем учатся 20 человек. А набрали мы в этом году 15 классов, более 370 первоклассников. Мы очень рады видеть ребят. Но поймите, какая высокая нагрузка из года в год ложится на педагогический коллектив, и на школу, - говорит директор образовательного учреждения Ольга Баландина.

Строить новую школу в Городе Спутнике "Термодом" хочет и готов приступить к работе в любой момент, но не может этого сделать без официального заключения договора на строительство с муниципалитетом.

Вертикаль власти

"Школе в Спутнике быть", - в один голос твердят местные власти. Но когда же? На этот вопрос в ведомствах и министерствах мнения расходятся.

Год назад глава региона Иван Белозерцев, выступая перед сенаторами в Совете Федерации РФ, заострил их внимание на востребованности этого проекта и попросил содействия в его продвижении. Сенаторы согласились поддержать строительство школы в пригороде Пензы в виде федерального софинасирования. Министерство просвещения РФ направило в минэкономразвития предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере образования за счет субсидий, предоставляемых субъектам из федерального бюджета. Определен размер финансирования строительства новой школы в 2,13 миллиона рублей. Ввод в эксплуатацию первоначально был запланирован на 2022 год. Однако до сих пор регион не получил подтверждения лимитов финансирования на будущий год. 5 ноября состоялось второе чтение федерального бюджета. Насколько школа в Спутнике нужна не только местным детям и родителям, станет известно после третьего слушания. Если стройку отложат хотя бы на год, это будет означать, что единственная школа Города Спутника должна будет принять еще более 300 учеников. Как их разместить, не знает никто.

В администрации Пензенского района сообщили, что в 2019 году была разработана проектно-сметная документация для строительства новой школы в Городе Спутнике на 2425 мест.

- Проект прошел государственную экспертизу. Министерством образования Пензенской области подана заявка на финансирование строительства школы в министерство просвещения РФ. Сроки строительства будут определены при получении финансировании, - уточнила заместитель главы администрации Пензенского района Валентина Фокина.

Местные власти надеются на поддержку из федерального центра. В одиночку сельская администрация такой проект не осилит.

Мечта воплотится

За образец новой школы в Городе Спутнике взяли проект "Школы Сколково", реализованный в Тамбове. Она рассчитана на 97 классов. Площадь здания составит почти 34 тысячи квадратных метров. Еще 12 тысяч квадратных метров отдано под зеленую зону на открытом воздухе.

В школе запланировано создать 13 образовательных центров. Естественнонаучный включает кабинеты биологии, экологии и даже ботанический сад. Есть физико-математический и лингвистический центры, в последнем будут преподавать зарубежную литературу. Особый уклон в образовании сделан на IT-технологии. Адоптированные для их изучения кабинеты могут трансформироваться в зависимости от направления деятельности учащихся. Также здесь будут работать центры безопасности и физического здоровья, искусства, робототехники, моделирования и даже дизайна и флористики.

- Это очень интересная современная школа с акцентом на IT-технологии. Ее особенность в отдельных изолированных входах для учеников младших и старших классов. В сложившейся эпидемиологической ситуации это очень актуально, - говорит главный архитектор строительного холдинга "Термодом" Виктория Мазявкина.

Откладывать строительство второй школы в Спутнике больше нельзя. Она должна быть введена в строй уже в 2022 году, а для этого финансирование проекта должно начинаться в следующем году. Любая затяжка времени со стороны федеральных структур приведет к тому, что детям Спутника придется добирать на уроки за много километров, поскольку микрорайон городского типа расположен в сельской местности. По этой же причине ближайшие городские школы детей из Спутника принять не смогут.

За ситуацией следит главный детский омбудсмен страны. Анна Кузнецова родом из Пензы и хорошо представляет местную специфику. Как многодетная мама она знает, как сложно определить ребенка в школу в новом микрорайоне. Обращение к ней написали жители Города Спутника. Они просят оказать содействие, чтобы их дети могли учиться рядом с домом.

Компетентно

Александр Воронков, врио министра образования Пензенской области:

- Мы участвуем во всех госпрограммах по развитию сети детсадов и школ. В следующем году будут строиться семь детсадов, два из них - в Пензе, остальные в районах области. Один из них может появиться в Спутнике, он рассчитан на 120 мест. В планах холдинга и строительство еще одной школы - на 2 425 мест, к работам приступят сразу после начала финансирования проекта из федерального бюджета. Также будет построена школа в поселке Мичуринский. За последние три года в рамках нацпроектов "Демография" и "Образование" в Пензенской области построены три новых школы и 11 детсадов, а за пять лет за счет средств бюджета разных уровней - восемь школ и 28 детсадов.

Цифра

2,3 миллиарда рублей требуется для строительства новой школы в Пензенском районе.