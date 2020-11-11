В приволжской столице открыли сотую "Точку кипения"

Сотая в России "Точка кипения" открылась 30 октября на площадке Мининского университета. Упор в таких точках делается на коллективной работе в цифровом образовательном пространстве.

Открывая новую площадку, спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию, один из авторов Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Песков подчеркнул, что в словосочетании "Цифровая педагогика" главное слово - педагогика.

- Очень важно, чтобы все технологические феномены, над которыми мы работаем, развивали человека. Необходимо соединить традиции русской гуманистической педагогики с новейшими педагогическими разработками. И здесь очень важна миссия именно педагогических университетов. Это пространство создается для честного, открытого диалога. Надеюсь, что в этих точках будут рождаться новые большие сильные идеи для всей страны, - отметил Песков.

Мининский университет всегда открыт для инноваций. Так, здесь внедряется прогрессивная технология "Перевернутого урока" - модель смешанного обучения, когда дома студенты изучают теорию, а в аудитории отрабатывают практические навыки и задают вопросы преподавателю. Это помогает студентам работать в своем темпе и качественно усваивать материал.

Перестроение образовательного процесса, комфортное вхождение в новые технологии, внедрение образовательных и научных продуктов университета в практику образования и культуры города и региона - на этом сделала акцент руководитель проекта "Точка кипения - Мининский университет" и. о. ректора вуза Елена Илалтдинова, презентуя концепцию нижегородской "Точки...".

Приоритетным направлением работы новой платформы станет развитие рынка EduNet - экосистемы высокотехнологичных образовательных технологий.

"Точка кипения" будет стимулировать научный поиск, это место для подготовки компаний - участников НТИ, она объединит педагогов, ученых, предпринимателей, студентов, госслужащих, членов общественных организаций. Они смогут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития, получать экспертную оценку своих проектов и инициатив, быстро тестировать новые практики. В университетской "Точке..." студенты и преподаватели получат доступ к цифровой платформе Университета 20.35 (https://2035.university) и его диагностическим и рекомендательным сервисам, работающим на основе алгоритмов искусственного интеллекта. С помощью "Точки..." вузы страны смогут обмениваться лучшими образовательными практиками.

Особое внимание будет уделено раннему включению студентов в научно-исследовательскую деятельность и углубленной профессионализации одаренных детей.

- Студенты смогут получать индивидуальные рекомендации по дальнейшему развитию, не покидая свой регион, - добавила Елена Илалтдинова.

После торжественной церемонии открытия новой площадки участники разошлись по панельным дискуссиям, таким, например, как "Трансформация роли и функций учителя в цифровую эпоху", "Детский рунет и психология детства", "Нижегородская наука на карте мира", "Карьера в IT. Ожидание и реальность", "Экологическое развитие Нижегородской области".

Справка "РГ"

"Точки кипения" открываются при поддержке АНО "Платформы НТИ" по поручению Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках НТИ. "Точки кипения" работают в 61 регионе страны. В 2020 году в "Точках кипения" проведено около 12 тысяч мероприятий, в которых приняли участие (очно и удаленно) более 400 тысяч человек. Запись на мероприятия и взаимодействие с профессиональными сообществами осуществляется при поддержке платформы Leader-ID. В ней зарегистрировано около 1,3 миллиона человек.