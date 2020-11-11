В Самарской области 32 многодетные семьи получили новое жилье

Входе расширенного заседания Правительства губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял ряд решений о выделении средств из резервного фонда. Средства будут направлены на улучшение жилищных условий многодетных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

- Вопросы, которые мы сегодня рассматриваем, важны для конкретных людей. Нередко меня спрашивают - а на что тратится резервный фонд губернатора? Вот на что он тратится, - подчеркнул глава региона.

Семья Хоботовых из Большеглушицкого района Самарской области воспитывает трех приемных несовершеннолетних детей. "В этом году в семье произошла трагедия - случился пожар, и они утратили свое единственное жилье, - доложила министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. - Дома, который они построили на заемные средства, они лишились и сейчас проживают в съемном жилье".

В многодетной семье Осыдченко из Жигулевска воспитываются семь детей, шесть из которых являются несовершеннолетними. Сейчас семья проживает в двухкомнатной квартире площадью 46 квадратных метров, приобретенной на средства материнского капитала.

Семья Фроловых из Сызрани воспитывает семь несовершеннолетних детей и имеет в собственности только комнату в общежитии площадью 16,6 квадратных метра, а живет на съемном жилье в доме барачного типа. Как подчеркнул глава города Николай Лядин, семья состоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, и поблагодарил губернатора за поддержку в решении вопроса.

- Наша с вами совместная работа по предоставлению жилья многодетным семьям была отмечена Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Надеюсь, и впредь будете руку на пульсе держать, выявлять такие сложные ситуации. Помощь продолжим оказывать, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Министр отметила, что все семьи добросовестно относятся к исполнению своих родительских обязанностей. Ситуации были рассмотрены как жилищной комиссией, так и службой семьи.

Принимая решение о выделении средств из резервного фонда, губернатор поручил главам территорий помочь семьям в подборе квартир, чтобы они могли отпраздновать новоселье уже к Новому году.

- Рассчитываю, что мы сможем эти семьи поздравить с Новым годом и одновременно с новосельем, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Всего за период работы Дмитрия Азарова в должности главы региона из резервного фонда губернатора были представлены выплаты 32 семьям, общая сумма на эти цели составила 74,5 миллиона рублей. В этом году помощь оказана 9 многодетным семьям. В основном, помощь оказывалась семьям, в которых воспитывается шесть и более детей.

Еще одно поручение губернатора касается обязательного страхования жилья. Поскольку нередко в сложной ситуации многодетные семьи оказываются именно по причине потери жилья, очень важно, чтобы новое жилье было застраховано.

- Давайте проведем ревизию по многодетным семьям. И там, где такое жилье не застраховано, давайте это сделаем, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - При этом расходы на страхование не должны лечь на плечи самих многодетных. Обязательства возьмут на себя муниципалитеты, а региональный бюджет частично компенсирует расходы.

Справка "РГ"

Всего за период работы Дмитрия Азарова в должности главы региона из резервного фонда губернатора были представлены выплаты 32 семьям, общая сумма на эти цели составила 74,5 миллиона рублей. В этом году помощь оказана 9 многодетным семьям. В основном, помощь оказывалась семьям, в которых воспитывается шесть и более детей.