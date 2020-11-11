В Энгельсе в рамках Дней Германии в России впервые прошел показ национальной одежды поволжских немцев. Подиум организовали в помещении городского музея краеведения. Костюмы сшили мастера из Петрозаводска, а представили моду артисты коллектива пластического танца Саратовской консерватории.

Из Германии туманной

В XVIII веке на призыв Екатерины II осваивать целинные приволжские земли откликнулись ее бывшие соотечественники, а также жители Швейцарии, Голландии, Эльзаса, Чехии и других стран. На новых землях колонистов ждало не только освобождение от всех налогов и податей на 30 лет, но и приличные подъемные, которые позволяли обзавестись своим хозяйством.

- Переселенцы относились в основном к небогатым слоям общества и поэтому привезли с собой не столько наряды, сколько манеру одеваться, - рассказывает историк и писатель, автор книги "Национальный костюм немцев Поволжья" Елена Арндт.

Больше всего на Волгу приехало переселенцев из Гессена и Вюртемберга, немецких провинций, разоренных Семилетней войной, жители которых решили искать лучшей доли на чужбине. Как считают ученые, именно народные традиции этих земель больше всего и повлияли на костюмы колонистов из Европы.

Сохранив свою национальную одежду, немцы быстро приспособили ее к более суровому, чем в Центральной Европе, климату, прежде всего переняли у местных жителей тулупы и валенки. Но как обычно бывает с соседями, обмен был обоюдным. Крестьяне из ближайших к немецким колониям сел скоро научились делать вязаные домашние тапочки, а в поле на работу стали надевать соломенные шляпы, как у немцев, которые хорошо защищали от солнца.

Невеста в черном наряде

В немецких колониях на Волге мужчины щеголяли в рубахах с отложными воротничками, жилетах, сюртуках и фетровых шляпах. Женщины носили чепчики, жилетки разных фасонов, например, были кофточки с "хвостами".

Однако главным предметом гордости хозяек являлись традиционные юбки темно-синего цвета в красную и белую полоску. Шили их из плотного домотканого льняного, а позже хлопчатобумажного полотна. Ткани уходило очень много, потому что у пояса юбка собиралась в складку. Для хозяйки такая юбка представляла немалую ценность и стоила больших денег. Корову можно было купить тогда за три рубля, а юбку оценивали в ...10 рублей.

Еще одна особенность, на которую обращали внимание как современники, так и потомки: во многих немецких селах свадебный наряд невесты был... черного цвета. Этот цвет считался не траурным, а праздничным, приличным для торжественных случаев. Как считают некоторые историки, данная традиция связана с испанским влиянием на европейскую моду.

Ирма Мартенс и Эмма Дингес

До наших дней из старинных костюмов и платьев мало что уцелело. Большинство нарядов, хранившихся в бабушкиных сундуках, было утрачено во время депортации поволжских немцев в Сибирь и Казахстан. В музеях сохранились немногие вещи. В наше время восстанавливать народные костюмы приходится по рисункам, изображениям на мундштуках старинных трубок, старым фотографиям, описаниям, которые оставили современники.

В Саратовском краеведческом музее хранится, возможно, единственная в мире уцелевшая с тех времен традиционная немецкая полотняная юбка. Этот предмет гардероба, как и большая часть коллекции одежды и других вещей поволжских немцев в музеях Саратова и Энгельса, появился благодаря супругам Дингес.

Георг Дингес был профессором Саратовского университета и считался одним из лучших германистов в нашей стране, он изучал говоры поволжских немцев. После революции ученый участвовал в организации этнографического музея в Саратове, а потом добился создания в Энгельсе Центрального музея АССР немцев Поволжья. Эмма Дингес заведовала немецким отделом в этнографическом музее и была помощницей мужа в научно-исследовательских экспедициях. В основном благодаря ее стараниям и сложилась коллекция одежды и других предметов быта поволжских немцев.

Несколько лет назад российское телевидение показало сериал о судьбе замечательной певицы Анны Герман и ее близких "Тайна белого ангела". Родители Герман были потомками голландских и немецких переселенцев в Россию. В фильме мать будущей певицы красавицу Ирму Мартенс преследует "поклонник" - офицер НКВД. Как объясняли создатели фильма, это выдуманный персонаж, с помощью которого им удалось передать атмосферу той эпохи и трагическую судьбу данной семьи.

- Между тем такая история на самом деле произошла в судьбе Эммы Дингес, об этом мне рассказали ее родные, - говорит Елена Арндт.

По ложному доносу Георга Дингеса арестовали еще в 1930 году и отправили в ссылку в Сибирь. Жена и старшая дочь пытались добиться отмены несправедливого приговора, писали письма с мольбами о помощи Екатерине Пешковой, возглавлявшей единственную в СССР организацию помощи политическим заключенным. Однако все оказалось напрасно. Два года спустя ученый умер, заразившись сыпным тифом. Реабилитировали его только в 1964 году. Эмма осталась одна с четырьмя детьми, лишилась работы и подверглась настойчивым домогательствам одного из местных чекистов. Уцелевшие фотографии подтверждают, что это была очень красивая женщина. Тогда Эмма вместе с детьми уехала из Саратова и постаралась затеряться на просторах Казахстана, сумела скрыться как от преследовавшей ее власти, так и от личного своего преследователя.

Для подиума и сцены

Елена Арндт занимается изучением истории немцев Поволжья уже больше трех десятков лет. Еще в начале 90-х годов прошлого столетия она вместе с сотрудниками Саратовского областного краеведческого музея создавала выставку, посвященную поволжским немцам.

- Когда я писала книгу, одной из целей было дать советы для создания концертных костюмов художественным коллективам немецких культурных центров, хотелось им помочь, - объясняет Елена Анатольевна.

Еще одним шагом в этом же направлении и стало создание коллекции одежды по образцам и крою костюмов поволжских немцев. Единомышленников Елена Арндт нашла в немецком культурном центре Петрозаводска, который возглавляет Лидия Кноль. Хотя при создании коллекции использовали современные материалы, мастера старались, чтобы в остальном костюмы передавали своеобразие старинной одежды и в то же время были удобны для выступления артистов. Финансовую помощь в проекте оказало руководство Республики Карелия, которое выделило средства на создание национальных костюмов.

Всего на "модном показе" было представлено семь женских, три детских и четыре мужских костюма.

В цилиндре на пашне

На двух старинных акварелях (одну из них художник создал специально для наследника престола, будущего императора Александра II) жители немецких поселений в Поволжье изображены во время работы. Любопытно, что на головах у мужчин, которые пашут поле, красуются цилиндры. "Это не значит, что именно так, в праздничной одежде, они выходили на полевые работы", - объясняет Елена Арндт. По ее мнению, у художников стояла задача передать своеобразие нарядов местных жителей, вот они ее и выполнили таким образом. А головные уборы, похожие на цилиндры, действительно в немецких колониях носили.

А как у них?

В Германии в каждой земле есть общество изучения национального костюма, интерес к народным традициям в этой стране очень большой. У многих немцев в гардеробе имеется национальная одежда, бывает, что и не один комплект. Многие надевают их на праздники. По словам Елены Арндт, история национального костюма поволжских немцев жителям Германии интересна тем, что здесь на протяжении почти двух столетий он развивался своим особенным путем.