В топ-30 уникальных мест Башкирии вошел водопад Кук-Караук

"РГ" продолжает серию публикаций об удивительных местах республики. По мнению наших читателей, в списке топ-30 почетное место должен занимать водопад Кук-Караук (Кукраук) в Ишимбайском районе, который путешественники называют башкирской Ниагарой.

Особенно силен поток весной, в период таяния снегов, когда струи воды с грохотом и брызгами низвергаются по нескольким ступеням с высоты более десяти метров. Жарким летом водопад "прячется" между камнями, остаются лишь небольшие струи воды, но ближе к осени вновь набирается сил. Зимой же его струи леденеют, превращаясь в живописные сосульки-сталактиты. К сожалению, при дорожных работах в этих местах взрывали скалы и часть булыжников скатилась в речку. Поэтому первоначальный вид водопада не сохранился.

Есть несколько версий перевода названия водопада. По одной из них - оно означает "небесная черная стрела", по другой - произошло от башкирского "кукрей" - "громыхать". Существует печальная легенда, как появился этот водопад. Сотни лет назад юноша по имени Калим услышал на берегу реки голос прекрасной девушки и влюбился. Он видел ее всего лишь раз, но никак не мог забыть, долго искал с ней встречи. Когда же влюбленный юноша пришел в одно из селений, то узнал: девушка, о которой он давно мечтает, выходит замуж. Он увидел ее в свадебном наряде. Это было для Калима жестоким ударом. В слезах он побежал в лес к скалам, забрался на вершину одной из них и спрыгнул. А девушка после этого постоянно слышала с той скалы голос юноши, который звал ее за собой. Она пришла к реке, зашла в воду и исчезла. Тогда, говорят, и появился водопад, который напоминает свадебную фату. А скалу, которая находится рядом, назвали Калим Ускан ("Калим сбросился").

В этих местах много легенд о разбойниках и пропавшей казне. Но есть и реальные артефакты. Так, неподалеку от водопада на левом берегу речки можно найти остатки древнего каменного моста, по которому раньше проходил тракт, построенный еще во времена Екатерины II. За что его прозвали "екатерининский". Эта горная дорога ведет до Белорецка.

Кстати, рядом с водопадом можно встретить редкие растения, занесенные в Красную книгу. Поэтому собирать букеты здесь не стоит.

- Водопад Кук-Караук относится к памятникам природы местного значения и с прошлого года входит в число объектов геопарка "Торатау". Уже есть несколько проектов по благоустройству территории вокруг водопада. В планах создать рядом с селом Макарово визит-центр для туристов, определить места для палаточного лагеря и создать научно-экспедиционную базу для практики студентов, так как ученые отмечают, что в этих краях представлена значительная часть истории земли, - отметил директор геопарка "Торатау" Айнур Саманов.

Как доехать

Кук-Караук находится в 170 километрах от Уфы. Добраться до него можно даже на легковом автомобиле. Доехав до деревни Макарово Ишимбайского района, нужно двигаться вдоль речки Сикася. По пути следует остановиться и полюбоваться на скалу Калим Ускан и Салаватскую пещеру. В четырех километрах от нее - водопад, скрытый от глаз деревьями. Не проехать мимо поможет указатель и шум воды.