В Уфе прокуратура начала проверку по факту обнаружения медотходов

В одном из ангаров на севере Уфы были обнаружены опасные медицинские отходы. По данному факту начала проверку Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура.

Как сообщили в прокуратуре республики, в ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение санэпидтребований при обращении с медицинскими отходами организацией, осуществляющей их сбор и транспортировку, а также медицинскими учреждениями, передавшими их на утилизацию. Будут проверены и помещения, которые используются для хранения отходов. Прокуратура уже поручила полиции организовать доследственную проверку по данному факту.

Началась эта история с обращения горожанина к депутату Госсобрания РБ Руфине Шагаповой. Он прислал депутату фотографии, запечатлевшие гору медотходов отмеченных как "эпидемиологически опасные", а на одном была видна бирка больницы, где сейчас располагается госпиталь для больных коронавирусом.

- Выехав на место, мы обнаружили ангар, где находится свыше 20 тонн медицинских отходов, которые лежат там уже на протяжении нескольких дней, - написала ВКонтакте Руфина Шагапова.

По ее словам, отходы находились в ангаре в промзоне, на земельном участке, который, судя по кадастровой карте, отведен для размещения кислородной станции. На глазах у полицейских сюда подъехала грузовая "ГАЗель", кузов которой оказался заполнен пакетами с медицинскими отходами. Многие мешки были красного цвета: это "чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы", уточнила депутат.

- Медицинские отходы категорий "Б" и "В" представляют эпидемиологическую опасность. Это могут быть, например, загрязненные в ходе операций инструменты и материалы, а также кровь и ткани пациентов инфекционных отделений. Законодательством для этих отходов предусмотрены строгие правила транспортировки, обеззараживания и утилизации. В рамках экспертного совета по экологии и природопользованию при Комитета Госсобрания РБ запланировано проведение заседания по данному вопросу с привлечением всех заинтересованных лиц, - написала депутат Руфина Шагапова в своем посте.