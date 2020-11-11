В Ульяновской области вдвое увеличат финансирование кооперативов

В Ульяновской области удвоят размер средств, направляемых на поддержку личных подсобных хозяйств, которые работают в соответствии с региональным законом о кооперации. На эти цели направят 64 миллиона рублей региональных субсидий.

Губернатор Сергей Морозов оценил работу заготовительного пункта СППК "Продвижение" в Карсунском районе.

Грант в размере 7,4 миллиона рублей помог закупить специализированный автотранспорт и холодильное оборудование для переработки мяса. Было создано семь постоянных рабочих мест. Всего "Продвижение" обеспечивает занятость 72 человек. За прошлый год оно заготовило 1,2 тонны фруктов, 440 килограммов овощей и 250 килограммов грибов. Выручка составила 250 тысяч рублей.

- В Ульяновской области сельская кооперация обеспечивает работой более 10,5 тысяч человек. Членами кооперативов сейчас являются 6670 человек. Это больше уровня 2018 года на 21 процент. В два раза вырастет поддержка сельских граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства в соответствии с региональным законом о кооперации. Средства пойдут на покупку коров, мини-теплиц и развитие заготовительной деятельности, - говорит губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - Поддержка потребительской кооперации - отличное подспорье для комплексного развития сельских территорий. Хороших результатов помог добиться федеральный проект по поддержке фермеров и развитию сельской кооперации. Уже сейчас мы перевыполнили годовой план по вовлечению жителей региона в субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Показатель составляет 1413 человек - это почти в три раза больше намеченного.

В Ульяновской области малые формы хозяйствования представлены 86 сельхозпотребкооперативами, 865 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 183 тысячами местных жителей, ведущих личные подсобные хозяйства.

- Малые формы хозяйствования в современных условиях имеют важное значение для развития аграрного сектора. Их деятельность во многом определяет не только объемы производства сельхозпродукции, но и рост доходов сельских тружеников, развитие региональной экономики, - говорит замминистра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Маргарита Еварестова. - За последние два года в регионе созданы 34 новых кооператива и 287 крестьянско-фермерских хозяйств. Наибольшее их количество появилось в Мелекесском, Павловском и Цильнинском районах.

В рейтинге регионов Приволжского федерального округа по количеству вновь созданных кооперативов Ульяновская область занимает третье место. При этом 77 процентов зарегистрированных ранее ульяновских сельхозкооперативов продолжают работать, в то время как в среднем по стране по итогам прошлого года более половины прекратили существование.

- В состав кооператива "Продвижение" входят 57 представителей малых форм хозяйствования на селе. Он оказывает услуги членам кооператива и другим товаропроизводителям по заготовке сельхозпродукции, организует ее переработку и продвижение конечному потребителю. В настоящее время кооперативом создано четыре районных заготовительных пункта для заготовки плодов, ягод, трав и грибов, в том числе дикорастущих, у сельских граждан и садоводов в Новомалыклинском, Карсунском, Вешкаймском, Барышском районах, - рассказал председатель совета Ульяновского облпотребсоюза, председатель Ульяновской областной ассоциации сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских сообществ Константин Инешин.